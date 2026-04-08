Bahçeli'den ABD-Iran Ateşkesi Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin, "Kalıcı çözümün yolu silahtan değil, diyalogdan geçmektedir. Aziz milletimizin ve bölge halklarının huzuru için, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi en samimi temennimizdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bölgesel ve küresel barış adına kritik bir eşikte, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Savaşın genişlemesini önlemeye dönük her diplomatik adımın insanlığın ortak vicdanında karşılık bulduğuna dikkati çeken Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki sağduyulu devletlerin yapıcı ve uyarıcı girişimlerinin, aklıselim diplomasinin hala canlı olduğunu göstermiştir. Taraflar arasındaki karşılıklı irade beyanları, kontrolsüz çatışma riskini şimdilik geri çekmiştir. Ancak Lübnan sahasına ilişkin istisnalar, meselenin henüz tam anlamıyla çözülmediğini de ortaya koymaktadır. Türkiye, barıştan, istikrardan ve adil bir uluslararası düzenden yanadır. Kalıcı çözümün yolu silahtan değil, diyalogdan geçmektedir. Aziz milletimizin ve bölge halklarının huzuru için, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi en samimi temennimizdir."

İstanbul'daki polislere yönelik saldırı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir yanda barış arayışları ve diplomatik temaslar devam ederken, diğer yanda İstanbul'da karanlık yüzünü gösteren birtakım malum çevrelerin vekalet unsurları eliyle gerçekleştirilen terör saldırısının Türkiye'yi hedef aldığını anımsattı.

Levent'te meydana gelen menfur terör saldırısının ilk etapta "İsrail Başkonsolosluğu hedef alındı" şeklinde servis edilmiş olsa da, konsolosluğun boş olduğu gerçeğinin olayın mahiyetinin daha farklı olduğuna dair emareler gösterdiğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Saldırının, jeopolitik konumu ve güçlü finans altyapısıyla öne çıkan alternatif merkezlerden biri olan İstanbul'da Levent gibi kritik bir bölgede, uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir alanda ve doğrudan güvenlik güçlerimizi hedef alacak şekilde gerçekleştirilmiş olması tesadüf değildir. Ayrıca, İran-ABD gerilimi ve bölgesel belirsizlikler nedeniyle Orta Doğu ve Asya merkezli bazı şirketlerin faaliyetlerini daha güvenli finans merkezlerine taşıma arayışlarının arttığı ve Türkiye'nin de bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüğünün en yüksek düzeyde kamuoyuyla paylaşıldığı bir dönemde gerçekleştiği bilinmektedir. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği asla bu tarz tehdit ve tehdidin gölgesi altında bırakılmayacaktır. Bu kararlılığımızın en somut tezahürü kahraman polislerimizi canı gönülden kutluyor, fedakarca müdahaleleriyle büyük bir felaketin önüne geçen güvenlik güçlerimize ve süreci büyük bir dikkat ve titizlikle takip eden tüm güvenlik bürokrasisini tebrik ediyor, yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörün, provokasyonların ve kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya, bölgede ise umudun ve istikrarın adı olmaya kararlılıkla devam edecektir."