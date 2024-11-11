Bahçeli'den Ağaçlandırma Projesi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Ağaçlandırma Projesi

Bahçeli\'den Ağaçlandırma Projesi

Devlet Bahçeli, MHP genel merkezine 'Biz Kardeşiz Ağaçları' dikti, milli ağaçlandırma süreci başladı.

11.11.2024 19:24
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yapılan yaplaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin genel merkez önüne 'Biz Kardeşiz Ağaçları' diktiği belirtilerek, 1 Ekim'de başlatılan sürece dikkat çekildi.

MHP, sosyal paylaşım sitesi X hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin genel merkez önüne diktiği göknar, sedir, ladin ağaçlarının önünde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda fotoğrafların altında ise şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 'Biz Kardeşiz Ağaçları' genel merkezin önüne dikildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından göknar yürütmeyi, sedir yargıyı, ladin yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim'den sonra başlattığı sürecin ardından göknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit, eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşaması nitelendirilmesi yapıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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