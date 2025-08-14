Bahçeli\'den AK Parti\'ye 1071 Güllü Kutlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, özel bir aranjmandan oluşan bir kutlama çiçeği gönderdi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin programa gönderdiği anlamlı çiçek; Türkiye'nin teminatı, milletimizin güvencesi olan bu kutlu ittifakın zarif bir nişanesidir.

SAYILARLA MESAJ VERDİ

Bu özel aranjmanda; 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk'ün rengini temsil etmektedir. AK Parti'nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dahil edilmiştir. 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi'nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna'yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir. Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir" ifadelerini kullandı.