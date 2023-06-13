Bahçeli'den Davutoğlu ve Babacan'ı kızdıracak sözler: Kılıçdaroğlu'nu uyarmıştım - Son Dakika
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Bahçeli'den Davutoğlu ve Babacan'ı kızdıracak sözler: Kılıçdaroğlu'nu uyarmıştım

13.06.2023 12:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. CHP'nin ortak listesinden meclise girdikten sonra kendi partilerine dönen Gelecek ve DEVA Partili milletvekillerine gönderme yapan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardım. Güvenme dostuna saman doldurur postuna dedim. CHP üzerinden 40'a yakın milletvekilini kapan, doğruca kendi evine gitti" dedi.

Miliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrası partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NU DEFALARCA UYARDIM"

CHP'nin ortak listesinden meclise girdikten sonra kendi partilerine dönen Gelecek ve DEVA Partili milletvekillerine gönderme yapan Bahçeli,"Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardım. 'Güvenme dostuna saman doldurur postuna' dedim. CHP üzerinden 40'a yakın milletvekilini kapan, doğruca kendi evine gitti. CHP'nin önünden rastlantıyla geçene cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vadedildi." dedi.

"KÖYLÜLERİMİZİ SUÇLAMAK MİLLİ İRADEYE SALDIRIDIR"

Kılıçdaroğlu'nun "Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı." sözlerine yönelik de konuşan Bahçeli, "Köylülerimizi suçlamak milli iradeye saldırıdır. Failin derhal özür dilemesi lazımdır." cümleleri ile Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlardan af dilemeye davet etti. CHP Genel Başkanı'nın hala milletin mesajını anlayamamış olmasıdır üzüntümüz. Köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan tarihi hatası hala şoku atmadığına delildir. Köylüleri suçlamak milli iradeye saldırıdır. Bu ayıplı sözler milletimizi derinden yaralamış, aynı şekilde CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da şaşırtmıştır. Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak bir defa demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa çok kesif bir saldırıdır ve failinin derhal özür dilemesi lazımdır. Haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden hiçbir sonuç alınamaz" dedi.

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Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

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