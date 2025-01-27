Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu şahsa tavsiyem, siyasetten, yargıdan, toplumun her kesiminden ülkeyi ayağa kaldırabilecek destekçileri olduğuna...

27.01.2025 21:47
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu şahsa tavsiyem, siyasetten, yargıdan, toplumun her kesiminden ülkeyi ayağa kaldırabilecek destekçileri olduğuna inanıyorsa sade bir vatandaş olmayı tercih ederek sonuçlarına katlanması ve açıkça meydana çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısı hakkında yazılı açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanını ve çeşitli kurumları hedef alan sözlerine ilişkin, "Mezkur toplantıda üst perdeden konuşmasının yanı sıra, ülkenin bilirkişisi pozları vermiş, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil yargıya, siyasete ve aklına esen her kişi ve kuruma abuk sabuk laflar etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak taşıdığı sorumlulukları yok sayarak, üstüne vazife olmayan, görev ve yetki sahasında bulunmayan konu başlıkları hakkında talihsiz ve tabansız değerlendirmelerle havanda su dövmüştür. Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür" dedi.

Bahçeli, İstanbul'un iyi yönetilmediğine değinerek, "Zor dönemlerde İstanbul'u niçin yüzüstü bıraktığını açıklayacak cesareti bir kez daha gösterememiştir. Felaket dönemlerinde tatil hakkını kullanan İmamoğlu'nun siyasi ahlak ve etik ihlalinde eşik ve sınır tanımadığı herkesin ve bilhassa İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın malumudur. Hiç kuşku yok ki İstanbul'un yıllarını çalan bu şahsın sorumluluktan kaçışı, makul ve meşru eleştirileri sözde hukuk ve sistem sorununa bağlaması asla doğru ve masum görülemeyecektir. Özellikle hatırlatırım ki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" açıklamasında bulundu.

'ORTADA BİR SUÇ VARSA BEDELİ HUKUK ÖNÜNDE MUTLAKA ÖDENECEKTİR'

MHP Lideri, Türk halkının tercihiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorgulamaya çalışmanın anti-demokrat siyasi zihniyetin ürünü olduğunu ifade ederek, "Anlaşılan İmamoğlu hem siyasi hem de hukuki darboğazdadır ve telaşlanması da bundandır. Ancak bağımsız ve tarafsız yargı İmamoğlu'yla birlikte, yanında yöresinde yuvalanmış çıkarcı yoldaşlarının nerede olurlarsa olsunlar takibindedir, MHP ve Cumhur İttifakı düşmanlığı yapanların yalanlarına, yönlendirmelerine de boyun eğmeyecektir. Ortada bir suç varsa bedeli hukuk önünde mutlaka ödenecektir. Aksi halde endişeye zaten gerek de yoktur" dedi.

'SEÇİLMİŞ DE OLSA KİMSENİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR'

Anayasa ve yasaların herkese adil bir şekilde uygulandığına değinen Bahçeli, "Seçilmiş de olsa kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Korkunun ecele faydası hiç yoktur. Ekrem İmamoğlu şayet Türkiye'yi ayağa kaldırabilecek gücü kendisinde görüyor ve özgüvenli bir Cumhurbaşkanı adaylığını veya lider profilini şahsına layık buluyorsa şu hususların da düşünülmesi ve dikkate alması siyasi ve ahlaki tutarlılığın bir gereği olarak akıllara gelecektir:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Bütün yüklerinden kurtularak, sade bir vatandaşa dönüşebilecektir. CHP'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi, yerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nden birisinin başkan olarak seçilmesinin önünü açarak belediye hizmetlerinin aksamasına engel teşkil etmemesi mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

'DESTEKÇİLERİ OLDUĞUNA İNANIYORSA SADE BİR VATANDAŞ OLMAYI TERCİH ETMELİ'

Bahçeli, İmamoğlu'na yönelik sözlerinde, "Bu şahsa tavsiyem, siyasetten, yargıdan, toplumun her kesiminden ülkeyi ayağa kaldırabilecek destekçileri olduğuna inanıyorsa sade bir vatandaş olmayı tercih ederek sonuçlarına katlanması ve açıkça meydana çıkmasıdır. Aynı zamanda ulaşacağı bu rahatlık ve kolaylık; çevresindeki karmaşadan, siyasetin kaotik yapısından kurtulmasını, sade ve sıradan bir vatandaş olarak hem adaletin hem de milletin huzuruna çıkmasını sağlayacaktır. İmamoğlu kendine güveniyorsa, yüz bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir" ifadelerinin kaydetti.

Devlet Bahçeli, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Eğer gerçekten siyasete ve yargıya olan güven eksikliğinden bahsediyorsanız, belediye başkanlığı görevinden istifa ederek belediye imkanlarını bırakmayı ve tüm rakiplerinizle eşit şartlarda sade bir vatandaş olarak yarış başlatmayı düşünüyor, 'Türkiye'yi ayağa kaldırırım' sözünüzün gereğini, bu tür cesur bir kararla ortaya koymayı planlıyor musunuz? Böyle bir adımın, hem siyasi etik açısından örnek teşkil edeceğine, hem de adil bir yarış ortamı oluşturabileceğine, bunun da Türkiye'nin siyaset kültürünü dönüştürmek adına tarihi bir fırsat olacağına inanıyor musunuz?"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması - Son Dakika

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