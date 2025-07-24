Bahçeli'den Lozan Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyetinin ve ebedi varlığının, Lozan Barış Antlaşması'yla temellendiğini belirterek, "Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." vurgusunda bulundu.

Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Devlet Bahçeli, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." ifadesine yer verdi.