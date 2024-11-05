Bahçeli: "Cesetlerinin çiğnenmesinden bahseden aslan parçaları, bunlar bozkurt değil aslan da olmaya da niyetleri yok. 1967 yılından bugüne kadar "devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ters bakan 339 bölücü milletvekilinin Meclis çatısı altında görev aldığını size nasıl anlatalım" - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Sert Açıklamalar - Son Dakika
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