MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Terörsüz Türkiye) Önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika
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