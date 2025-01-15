MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gelişmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah terörsüz bir Türkiye olacak"
ANKARA Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, "Gelişmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah terörsüz bir Türkiye olacak" dedi.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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