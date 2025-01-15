Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gelişmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah terörsüz bir Türkiye olacak"

ANKARA Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, "Gelişmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah terörsüz bir Türkiye olacak" dedi.