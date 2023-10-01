Bahçeli: Emekli maaşlarına artış için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bahçeli: Emekli maaşlarına artış için çalışmalar sürüyor

Son Güncelleme: 01.10.2023 14:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin, 'Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir.' dedi. Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verirler" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışına katılmak üzere TBMM'ye geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, emekli maaşlarıyla ilgili bir görüşmelerinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Bizim tekrar özel bir görüşmemiz olmadı. Ama cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa süre de sonuç verirler diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli: Emekli maaşlarına artış için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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