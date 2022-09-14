Bahçeli: Ermenistan'ın saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecek - Son Dakika
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Bahçeli: Ermenistan'ın saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecek

14.09.2022 16:04
Bahçeli: Ermenistan'ın saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik provakasyonlara giriştiğini belirterek "Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri, mütecaviz eylemlerine hız vererek kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir. 12 Eylül gecesinden itibaren Azerbaycan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda 50 Azerbaycan neferi şehit olmuş, çok sayıda nefer de yaralanmıştır. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ TAM VE EKSİKSİZ'

Azerbaycan'ın yalnız olmadığı mesajını veren Bahçeli, "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. MHP, Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ'ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye'nin desteği de tam ve eksiksizdir. Ermenistan'ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür. Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir" açıklamasında bulundu.


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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Ermenistan'ın saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecek - Son Dakika

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