Bahçeli, Kazakistan Cumhuriyet Günü'nde kardeşliğe ve 2009 anlaşmasına vurgu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçeli, Kazakistan Cumhuriyet Günü'nde kardeşliğe ve 2009 anlaşmasına vurgu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü mesajında Türkiye ile Kazakistan'ın Türk dünyasının iki kardeş ve dost devleti olduğunu belirtti. Bahçeli, 2009'daki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke ilişkilerini farklı boyuta taşıdığını vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye ve Kazakistan millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devletidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye ve Kazakistan'ın Türk dünyasının iki kardeş ülkesi olduğunu belirten Bahçeli, bu iki devletin ilişkilerinin geçmişten beri var olduğunu ifade etti. Ayrıca Bahçeli, 2009'da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı bir boyuta taşındığını vurguladı.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Kazakistan millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devletidir. Bugün farklı devletlerin çatısı altında bulunsak da asırlar önce Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan coğrafyasında yaktığı hikmet meşalesi, dalga dalga yayılarak Anadolu topraklarında Yunus Emre'nin eşsiz hoşgörüsüne dönüşmüş, bizi bir arada tutan en büyük güç olmuştur. Aynı manevi iklimden beslenen iki büyük ulu çınarın bize bıraktığı en değerli miras, aynı soyun evlatları olarak doğudan batıya farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip aramızdaki gönül köprüsünü her geçen gün kuvvetlendirerek birbirimize muhabbetle sarılmak, Türk dünyasının birlikteliğini daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ile ortaya koyacağımız birliktelik aramızdaki geçmişin kadim bağını muhakkak geleceğin sarsılmaz gücüne dönüştürecektir. Bugün Türkiye ve Kazakistan ilişkileri tarihten aldığı ilhamla oldukça sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. İki ülke aralarında imzaladıkları çok sayıdaki anlaşma, protokol ve iş birliği ile ilişkilerini hayli geliştirmişlerdir. 2009'da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki münasebetler çok farklı bir boyuta taşınırken Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin en üst seviyede kurumsallaşmasını temin etmiştir. 2022'de imzaladığımız ortak bildiri ile ilişkilerimiz Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. İki dost ve kardeş ülke olarak başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunmak bizi biz yapan en önemli husustur ve bağlarımızı daha da kuvvetlendirmektedir. Bu vesile ile kardeş ve dost Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü'nü kutluyor, yaşasın Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği diyerek kendilerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cumhuriyet Günü'nüz kutlu, devletiniz ebed müddet olsun."

Kaynak: İHA
Devlet BahçeliKazakistanPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Ankara’da korkunç kaza 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 16:05:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Bahçeli, Kazakistan Cumhuriyet Günü'nde kardeşliğe ve 2009 anlaşmasına vurgu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei