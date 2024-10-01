Bahçeli'den Milliyetçi Vurgular - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Milliyetçi Vurgular

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribat yapılmasına karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, bağımsızlık ve milli birlik vurgusu yaparak, değişim kisvesi altında kök değerlerden kopmanın affedilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, küresel tehditlere karşı Türk milletinin kenetlenerek direnmeleri gerektiğini ifade etti.

01.10.2024 13:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri ve kuruluş iradesi üzerinde tahribat ve oynamalara heves edilmesin. Paylaşamayacağımız bir şey yoktur. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın siyasi parti gruplarına, siyaset ve demokrasi hayatına, ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ederek milletvekillerine başarılar diledi.

İlk Meclisin fedakarlık timsali mebuslarının bağımsızlık ortak paydasında cesaretle birleştiklerini ve bilendiklerini belirten Bahçeli, 28. Dönem TBMM'de görev alan milletvekillerinin bu tarihi mirasa bağlı olmasının vatan ve varoluş borcu olduğunu söyledi.

"Başka Türkiye yoktur." ifadesini kullanan Bahçeli, toprağında gezilecek başka bir yurt köşesi olmadığını kaydetti. Bahçeli, "Bölgesel ve küresel tehdit dalgalarının şiddetle kıyılarımıza çarptığı, zaman zaman hasara sebep olduğu bugünkü zaman diliminde Türk milletinin her ferdi birbirine sımsıkı sarılmakla mühürlü ve mükelleftir." diye konuştu.

Türk milletinin büyük ve güçlü bir aile olduğuna işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aile, kalbi kuruyan, vicdanı küflenen bugünkü dünyada hepimiz namına ifade ediyorum ki, en emin, en müşfik, en merhametli sığınağımızdır. Değişen şartlara değişmeyen tepkiler vermek akıl karı olarak değerlendirilemez. Fakat değişim kisvesi altında başkalaşmanın ve başıboşluğun çekimine kapılmak, kaynak ve kök değerlerden süratle kopmak mazur addedilemez. Tahrik atmosferinden ve sürekli oğul veren dış bağlantılı operasyon kovanından siyasi menfaat arayışına tenezzül etmek namuslu bir insan ve siyasetçi tavrı asla olamaz, olmamalıdır."

"Ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir"

MHP lideri Bahçeli, yerküreyi A'dan Z'ye huzursuzluğa ve umutsuzluğa sevk eden mevcut statükonun köklü tasfiyesi gerektiğini dile getirerek, "Çünkü maddi ve teknolojik gelişmeler beklenenin aksine, beşeriyeti ahlaki, psikolojik ve ruhsal iflasın eşiğine taşımış ve esasen mahvetmiştir. Sadece ekonomik temelli değil, siyasi ve toplumsal resesyon, kıtaları omurgasından tutmuş ve tozu dumana katmıştır. Demokrasi kalpazanları, siyasi dolandırıcılar, bukalemun mizaçlı fırıldaklar, emperyalizmin damga yemiş uşakları, aklı ve iradesi rehinli işbirlikçiler ne derse desin kaotik dünyaya karşı milli ve manevi cephemizin tahkimatı başlıca vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Milli birliklerinin ve varlıklarının hedef alındığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tüm dünya duysun ki, ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir. Küresel tezgaha yakasını kaptırıp iç barış ve huzur ortamımızı karıştırmak için fırsat kollayanların kulaklarında yay gibi gergin bu sözlerimin her daim çınlaması ısrarlı tavsiyemdir. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri ve kuruluş iradesi üzerinde tahribat ve oynamalara heves edilmesin. Paylaşamayacağımız bir şey yoktur. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Küresel projelere boyun eğecek, 'tamam' diyecek, saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yoktur.

Sosyal medya suikastlarına boyun eğecek bir fıtrat bizde hiç yoktur. Ne söylemişsek arkasındayız. Neyi diyorsak sözümüz olsun, yapacağız. Türkiye'mize sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi nimet bileceğiz. Türk milletinin her ferdini kendimiz gibi göreceğiz, canparemiz sayacağız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda, bu kapsamda yeşeren Türk Devri'nde yeni bir mucizenin hep birlikte imzacısı ve imtiyaz sahibi olacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Milliyetçi Vurgular - Son Dakika

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