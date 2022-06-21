Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adaylığına çok istekli olan Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından yükselen itirazlar sinir sistemini laçkalaştırmakla kalmamış, histeri nöbetleri yaşamasına da yol açmıştır." dedi.

Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin hiçbir yerinde "zillet ittifakı"nın iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu olmadığını, siyasetlerini yalan ve riyayla mayalandıran, tezvirat ve tefrikayla maskaralaştıran çürük çarık zihniyetlerin hiçbir açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Yalnızca göz boyamak ve çalışıyor imajı uyandırmak amacıyla üç beş esnaf gezip fitne fücur teşrifatçılığı yapanların ipliğinin artık pazarda olduğunu, ikinci ele düştüğünü belirten Bahçeli, "Kameralara yansıtılan sipariş görüntüler, sahnelenen sahte mağdur tiyatroları, duyguları istismar eden taktik beyanatlar, kurmaca ve kumanda edilen karşılıklı diyaloglar hiç kimseyi inandıramaz." diye konuştu.

Bahçeli, milletin siyasi sahtekarlara, siyaset kalpazanlarına dün olduğu gibi bugün de yarın da prim vermeyeceğini, şans tanımayacağını dile getirerek, "Yüzlerine sahte bir gülümseme iliştirip kalabalıkların içine giren samimiyetsiz ve kifayetsiz siyasetçilerin, herkesi kendileri gibi ahmak ve gafil zannetmeleri tam bir çarpıklıktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, MHP'nin, 18 Şubat 2022 tarihinden bugüne kadar 493 ilçeyi heyetler halinde ziyaret ettiğini kaydetti.

"Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı"

Gittikleri her yerde "2023 yılında Cumhur İttifakı'nın açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacağı" gerçeğini gördüklerini söyleyen Bahçeli, "Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle, yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor? Son düzlüğe girilirken, bu korkakça yaklaşımın ardında; acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur?" sorusunu yönelten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoksa 6+1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan derin bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı. Demokrasi er meydanıdır, bu meydana çıkmaya yüzleri olmayanların konuşmaya hakları bile yoktur. Kolayca yıpranacak, an itibariyle meçhul ve müphem olan bir adayı çok arayıp aramadıkları, böylesi bir akıl tutulmasına nasıl düşüp kör çıkmazlara yuvarlandıkları da bir diğer muamma olarak karşımızdadır.

'Demir gibi sinirim var. Kasım'da seçim olabilir.' diyen Kılıçdaroğlu, ya kendi kendini kandırıyor ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. Cumhurbaşkanı adaylığına çok istekli olan Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından yükselen itirazlar sinir sistemini laçkalaştırmakla kalmamış, histeri nöbetleri yaşamasına da yol açmıştır. Bizim tavsiyemiz, en yakın kliniğe müracaat etmesi ve çok fazla gecikmeye mahal vermeden tedavi altına alınmasıdır. Yüksek beklentilerin gerçekleşmemesi durumunda yaşanacak ileri düzeyli hayal kırıklıkları Kılıçdaroğlu'nu elinden oyuncağı alınmış çocuğa dönüştürecek, mızmızlanması da hiçbir işe yaramayacaktır.

Türkiye'miz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa, Rum'u, Ermeni'si, eşkıyası, teröristi, haçlısı, Müslüman katili, Türk düşmanı, insanlık kasabının hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Milletimizden ve coğrafyamızdan intikam almak isteyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa dizilmiştir. Henüz ortak bir aday üzerinde anlaşamayan, birbirine çalım atmaktan özel bir haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan, lobilerin eline geçen, ortak gayeleri dış güçlerin emellerine hizmet olan siyasi partilere Türkiye'mizin emanet edilmesi istikbalimizin hiçe sayılmasıdır. Böylesi bir zillete ne Allah razı gelecek ne de milletimiz rıza gösterecektir."

"İlle de bir çivi çakmamız icap edecekse..."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın belirsizliği aşacak, belaları söküp atacak, iç barış ortamını, ekonomik güvenliği ve toplumsal huzuru sağlam esaslara bağlayacak irade olduğunu vurgulayarak, "Önündeki her taşa takılan, geleceğe teleskobun yanlış ucundan bakan, ortak anlam ve amaçtan tamamıyla uzaklaşmış zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır, devlet ve millet düşmanlarıyla sembiyotik ilişki kurmuş, yani bağımlılık halinde yaşayan, kirli bir kumpanyadır." dedi.

Eski tarz siyasetle, eski tezgahlarda üretilen mallarla, yeniye direnen eski kafayla, eskide kalmış yönetim sistemleriyle yeni dünyada varlık hükmünün ibrasının imkansız olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, "Türkiye, dünyanın tüm projektörlerinin çevrili olduğu bir coğrafyanın ağırlık merkezidir. Akıl ve iradeleri ambargo altında olanlar bu gerçeği algılayamaz. Elinde sadece bir çekiç olanların karşılaştığı bütün engelleri çivi olarak görmesi dar görüşlülüğün, mantık süzgecindeki tıkanıklığın sonucudur. Eğer bizim elimizde bir çekiç olursa, ille de bir çivi çakmamız icap edecekse, bu çiviyi tahtaya değil, zalimlerin, hainlerin, teröristlerin kafalarının tam orta yerine çakacağımızı da herkesin bilmesinde yarar olacaktır." diye konuştu.

(Sürecek)