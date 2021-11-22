Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur - Son Dakika

Derbi öncesi bileti kesilen isim, hem yönetimi hem de Pereira'yı ipten aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde helalleşme çağrısı yapıp "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" demişti.

BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN YANIT GECİKMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamalarına ilişkin olarak,"Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur" görüşünü savundu.

MHP lideri Bahçeli ve danışmanı Yıldıray Çiçek.

"KILIÇDAROĞLU SES VERİYOR, YANKISI DEMİRTAŞ'TAN GELİYOR"

Çiçek Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazıda, "CHP'den Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini, ülkülerini silen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajını alan yoldaşlarına bakın, bu yolun nereye çıkacağını anlayın… Geçmişindeki öfkesiyle CHP'yi bambaşka bir hale sokan ve tüm Türkiye düşmanlarının ruhunu bulduğu parti haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu olsa olsa siyasi haramlaşmanın sembolü olur. Kılıçdaroğlu ses veriyor, sesin yankısı Demirtaş'tan geliyor. Bu CHP'den olsa olsa…" düşüncesini dile getirdi.