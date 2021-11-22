Üye Girişi
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur - Son Dakika

Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur

22.11.2021 11:03

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı siyaset arenasında büyük tartışma yaratırken, MHP lideri Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'in de büyük tepkisini çekti. Çiçek, çağrıya yönelik olarak "Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur" açıklamalarında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde helalleşme çağrısı yapıp "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" demişti.

BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN YANIT GECİKMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamalarına ilişkin olarak,"Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur" görüşünü savundu.

Bahçeli'nin danışmanı Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur
MHP lideri Bahçeli ve danışmanı Yıldıray Çiçek.

"KILIÇDAROĞLU SES VERİYOR, YANKISI DEMİRTAŞ'TAN GELİYOR"

Çiçek Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazıda, "CHP'den Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini, ülkülerini silen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajını alan yoldaşlarına bakın, bu yolun nereye çıkacağını anlayın… Geçmişindeki öfkesiyle CHP'yi bambaşka bir hale sokan ve tüm Türkiye düşmanlarının ruhunu bulduğu parti haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu olsa olsa siyasi haramlaşmanın sembolü olur. Kılıçdaroğlu ses veriyor, sesin yankısı Demirtaş'tan geliyor. Bu CHP'den olsa olsa…" düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldıray Çiçek, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda parfüm alma bahanesiyle gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:01 İstanbul Havalimanı'nda parfüm alma bahanesiyle gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak 08:45 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi 07:54 Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:03 Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur
11:02 Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi
10:56 Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı
10:50 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi
10:49 Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi!
10:43 Ormanın derinliklerinde gezen "Kara gözlü bebek" tüyler ürpertti!
10:42 JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı
10:40 TL, yüzde 26 değer kaybetti
10:36 Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti
10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi         
11:03
Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı         
10:56
Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi! Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi!         
10:50
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 11:11:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement