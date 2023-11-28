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Bahçeli'den yaylım ateşi: 'Laz kızı'na da Seçil Erzan'a da Dilan Polat'a da verip veriştirdi - Son Dakika

Bahçeli'den yaylım ateşi: 'Laz kızı'na da Seçil Erzan'a da Dilan Polat'a da verip veriştirdi

Grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Daha çok faiz elde etmek için tertip edilmiş fon oyunları, milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır" dedi. Bahçeli, TikTok'ta müstehcen yayınlarla para toplayan 'Laz kızı' lakaplı kadının yaptıklarını ise "Rezalet" olarak yorumladı.

28.11.2023 - 12:30,  Güncelleme: 12:44
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Milyon dolarların bir çırpıda buhar olduğu ve "Fatih Terim Fonu" olarak adlandırılan dolandırıcılık olayı başta olma üzere son günlerde gündemde olan Dilan Engin Polat soruşturması ve TİKTOK fenomenleri MHP lideri Bahçeli'nin hedefindeydi.

"ŞAİBELİ SOYTARILAR ÖFKEYE NEDEN OLMAKTADIR"

Bahçeli konuşmasında "Türk ve Türkiye Yüzyılı; cebini ve cüzdanını haksız ve hukuksuz şekilde doldurmak için el ovuşturan bu çağın muhterisleri aracılığıyla değil; faziletin, feragatin, fedakarlığın, ferasetin ve muhabbetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir. İşte bu sevdalılar hamd olsun Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nda temerküz etmişlerdir. Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin gündemi bugün çok başkaydı! 'Laz kızı'na da Seçil Erzan'a da Dilan Polat'a da verip veriştirdi

"TÜRKİYE BU KİRLİLİĞE DAHA FAZLA MARUZ KALMAMALIDIR"

TikTok'ta müstehcen yayınlarla para toplayan 'Laz kızı' lakaplı kadının yaptıklarına da değinen Bahçeli, "Tik Tok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza, siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil Türkiye'mize haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur. Zira selin verdiği zayiat tehlikeli düzeylerdedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. Burada önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarlılıktır. Aziz milletimiz ucuz fırsatçılık ve takiye yapanlarla, geçmişinin kefaleti ve şahadeti altında dürüst ve ilkeli siyaset yapanları mutlaka tefrik edecektir" dedi.

Devlet Bahçeli, Dilan Polat, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli'den yaylım ateşi: 'Laz kızı'na da Seçil Erzan'a da Dilan Polat'a da verip veriştirdi - Son Dakika
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