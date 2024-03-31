Yerel seçimler için oyunu Ankara'da kullanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzündeki morluklar ve kolundaki sargı dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası birçok kişi "Bahçeli'ye ne oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bahçeli'nin birkaç gün önce evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenildi.
Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bahçeli, 17 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda sahneye çıktığında da omuz askısı takmıştı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
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