Bahçeli'den İzmir'deki saldırı için dikkat çeken yorum: Alçak oyunlardan bağımsız düşünülemez

08.09.2025 15:04
MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'de 2 polisimizin şehit olduğu olayın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bahçeli paylaşımında, "16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de bir polis merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır" dedi.

"BU SALDIRI MİLLETİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir Balçova'da bir polis karakoluna düzenlenen, aynı zamanda huzur ve güven ortamına suikast niteliğinde olan hain ve hunhar saldırı milletimizi ve hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU MENFUR VE MENHUS OLAYIN ESRAR PERDESİ ARALANACAKTIR"

Sokakların karışmasını hedefleyenlerin amaçlarını yerine getiremeyeceklerini belirten Bahçeli, "İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır. Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır. Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir. İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir" dedi.

Kaynak: İHA

  • Selim Kayisi:
    Çocuğun bir paylaşımını, HÜDA-par lı bir siyasetçi beğenmiş. Yani kol kola olduğunuz birileri olabilir başkanım. 7 0 Yanıtla
