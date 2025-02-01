Bahçeli: Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezası doğru ve isabetli bir karardır

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu Komutanlığı mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrası 5 teğmen ve 3 disiplin amirine uygulanan Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezasının doğru ve isabetli bir karar olduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama ile 30 Ağustos 2024 Cuma günü gerçekleştirilen törende geçerliliği olmayan bir yemini seslendiren bir grup teğmenin, askeri ve siyasi gündeme yerleştiğini belirtti. O günden bugüne maksatlı tartışmaların ve tahriklerin dozajının sistematik olarak artırıldığını aktaran Bahçeli, "Türk milletinin medarı iftiharı ve göz bebeği mertebesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin (TSK) günlük siyasi polemiklere kasten alet edilme çabası gayri ahlaki bir planlama kapsamında sürekli ilerletilmiştir. Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar yaratacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi, elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir. 'Hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz' demenin suç olarak takdim ve teşhir edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip aziz Atatürk'ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri her anlamda belgeli, hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir" dedi.

'ATATÜRK, HAK EDİLMİŞ VASIFLARININ YANINDA TÜRK MİLLETİNİN ASKERİDİR'

5 teğmene ve 3 disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiğini anımsatan Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya bihakkın müsaade edilmemelidir ve bugüne kadar da edilmemiştir. TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır. Teğmenler üzerinden organize saldırı ve provokasyon ortamı hazırlamanın peşine takılan sahte ve riyakar Atatürkçülerin oyununa gelecek, figüranı olacak, iğrenç senaryolarına bel bağlayacak bir vatan ve millet sevdalısı kahramanımız yoktur, asla da olmayacaktır. 'Hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz' sloganı atan 3-5 kişiyi bahane ederek ülkemizin huzur ve istikrarını sekteye uğratmak için el ovuşturan kokuşmuşlar, öncelikle terörle mücadelede 40 yıldır olağanüstü bir dirayet ve cesaret sergileyen Mehmetçiklerin kimin askeri olduğunu itiraf etmekle mesul ve mükelleftir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Milli Mücadele'nin yolbaşçısı, Türk milletinin yüksek değeridir. Aziz Atatürk tüm parlak ve hak edilmiş vasıflarının yanında Türk milletinin askeridir" ifadelerini kullandı.

'MAHŞERİ VİCDAN MEMNUNİYET DUYMUŞTUR'

TSK'nın kanun ordusu olduğunu ve Türk milletinin ruhundan doğduğunu vurgulayan Bahçeli, devamında şunları kaydetti:

"3 Eylül 2024 tarihinde yapılan basın açıklamamızda ifade ettiğim üzere, terörle mücadelede destanlar yazan, iç ve dış savunmamızı fedakarca yapan, şehit ve gazileriyle M.Ö. 209'dan bu yana geçen 2 bin 234 yıldır düşmanları titretip milletimizi gururlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri ilelebet övünç madalyamızdır. Türk askerinin arkasına saklanıp 3-5 kendini bilmezin korsan metnini silah gibi kullanan CHP'sinden satılmış kimi medya organlarına, kiralık kalemlerden iç işgal cephesine tahkimat yapan alçaklara kadar, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' sözünün cezalandırıldığını iddia etmeleri hem şeref mahrumu bir iftira hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kutuplaşma ve cuntalaşma ikliminin oluşmasına sinsi sinsi hizmet edenler esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karşıtı, dünyada hayranlık uyandıran askeri kudretimizin zaafa uğramasını arzulayan ajan provokatörlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı zalimlerin sırtını sıvazladığı zillet ve rezil provokatörlere karşı azami ölçüde dikkat ve uyanıklık içindedir. Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur. Siyasi ve ideolojik taassubun pençesinde ilke ve irade kaybı yaşayan ve Atatürkçülüğü geçim kapısına çeviren soytarılara aldanacak ve kanacak hiç kimse de kalmamıştır."