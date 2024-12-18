Bahçeli, Suriye Milli Ordusu Komutanlarını Kabul Etti

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu'na bağlı 2'nci Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci'yi kabul etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye Milli Ordusu komutanlarının ziyaretinden fotoğraf paylaşıldı. Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar" denildi.