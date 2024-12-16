Bahçeli: Terör Devleti Kurma Hedefi Hayal Kırıklığı Getirecek - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Terör Devleti Kurma Hedefi Hayal Kırıklığı Getirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki terör örgütlerinin varlığının kabul edilemeyeceğini belirterek bu durumun Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suriye krizinde doğru bir duruş sergilediğini vurgulayan Bahçeli, terör örgütlerinin Suriye topraklarından atılmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirtti.

16.12.2024 16:58
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güney sınırlarımızın sıfır noktasından başlamak suretiyle derinlemesine veya koridor biçimiyle bir terör devleti kurma hedefini gündeminde tutanlar hayal kırıklığı yaşamaya mecburdur. Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri olamayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'deki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye'nin 13 yıllık Suriye krizinde doğru yerde durduğunu ifade ederek, "Komşuluk hukukunun ahlak ve ilkelerini titizlikle savunmuş, bununla da kalmayıp her zaman bağlı kalmıştır. Masum insanları katleden, bu minvalde en acımasız işkence metotlarını kullanan, milyonlarca Suriyeliyi yurdundan ve yuvasından koparan Esad'ın akıl, şuur, vicdan ve basiret kaybı Türkiye'ye ters bakışına yol açmış, elbette makus sonunu hazırlamıştır. Suriye'de vasat bulan yeni normalin geçmişten ders çıkarması huzur ve sükunetle perçinlenmiş bir gelecek için kaçınılmaz gerekliliktir. Diğer yandan Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikası kabul edilemez bir istila girişimidir. İsrail'in, Golan Tepeleri'nde tesis edilen tampon bölge sınırını aşarak Şam'a doğru ilerleyiş kaydetmesi, farklı zamanlarda hava saldırıları düzenleyerek güç gösteri yapması, ısrarla ve sistematik ölçekte nüfuz alanları oluşturarak Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır. Türkiye Suriye halkının yanındadır" dedi.

'ÖRGÜTLERİN SURİYE'DEN ATILMASINDAN BAŞKA SEÇENEK KALMADI'

Suriye'nin toprak bütünlüğünün tartışmaya kapalı olduğunu ve Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu dile getiren Bahçeli, "Terör örgütlerinin Suriye topraklarından sökülüp atılmasından başka seçenek de kalmamıştır. PKK/ YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir. Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenliğine, geleceğine, insan ve toprak bütünlüğüne azami tehdit saçan terör örgütlerinin yuvalandığı alanlardan çıkarılarak ya imha ya da teslim alınması muhakkak sağlanmalıdır. Güney sınırlarımızın sıfır noktasından başlamak suretiyle derinlemesine veya koridor biçimiyle bir terör devleti kurma hedefini gündeminde tutanlar hayal kırıklığı yaşamaya mecburdur. Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri olamayacaktır. Suriye'deki yeni yönetimin PKK/YPG ile Kürt kardeşlerimizi tefrik etmesi, ayrı ayrı değerlendirmesi, dahası terör örgütlerinin varlığını reddetmesi takdirle karşıladığımız müspet bir adımdır" ifadelerini kullandı.

'CHP, DEM PARTİ'NİN YERİNE GEÇMİŞ'

PKK/YPG ile mücadelenin tavizsiz ve kıran kırana devam edeceğini ifade eden Bahçeli, "CHP Genel Başkanının 'Öcalan Meclis'e gelsin, konuşsun, sorun çözülsün demek Viking kafasıdır' sözleri bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşmamızı hazmedemeyen, terör sorununun sonlanma ümitlerini kabullenemeyen CHP, DEM Parti'nin yerine geçmiş, etnik ve mezhep bölücülüğü kulvarında öne çıkmıştır. CHP'nin yalnızca ekseni kaymamış, aynı zamanda siyasi etik ve erdemi de buharlaşıp kaybolmuştur. CHP Genel Başkanının Viking benzetmesi kimlere özendiği, hangi tarih müktesebatından beslendiği gerçeğini açıkça deşifre etmiştir. Bizim mantığımızın Viking mantığı olduğunu ileri sürmek için hayatın akışına, siyasetin ve hadiselerin iç yüzüne esirleşmiş ve özelleşmiş devşirme gözüyle bakmak yeterlidir. Bizim mantığımız Türk mantığıdır, feyzini millet aklından; fikrini de Türk ahlak, kültür ve tarihinin muazzam birikiminden almaktadır. Özgür Özel'in Viking takıntısı potansiyel hayranlığının dışa vurumu, viran ve virman edilmiş iradesinin acıklı vurgunu, çatlak vazo gibi oturduğu koltuktaki pespaye halinin vaziyetidir. Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. DEM'i istismar eden CHP'nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır" açıklamasını yaptı.

'ÖZGÜR ÖZEL, VİKİNGLERLE YOL YÜRÜMEK İSTİYORSA TAKDİR KENDİSİNİNDİR'

Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda huzur, kardeşlik ve barışın hakim olacağını söyleyerek, " Moskova'ya kaçıp sığınan Esad'ın içimize sızan muhalefeti heder olup gidecektir. Emevi Camii'nde kılınan cuma namazından keyifleri kaçanların, yansıyan fotoğraf karelerinden ürken ve telaşa düşenlerin sonu fitnenin uçurum dibidir. Türkiye kazandıkça, eli güçlendikçe; askeri, siyasi ve diplomasi başarılarına imza attıkça, varlığını ve iradesini tebliğ ettikçe kayıp histerisi nüksedenler yeni yüzyılda ufkumuzu perdeleme teşebbüslerinde muvaffak olamayacaklar, eninde sonunda tarihin çöplüğünde yerini bulacaklardır. Özgür Özel de Vikinglerle yol yürümek istiyorsa takdir kendisinindir, bizim yolumuz Türk milletinin yoludur, Türk devrinin yoludur, Türkiye Yüzyılı'nın yoludur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bahçeli: Terör Devleti Kurma Hedefi Hayal Kırıklığı Getirecek - Son Dakika

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