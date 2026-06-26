Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' için Nuh'un Gemisi benzetmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' için Nuh'un Gemisi benzetmesi

Bahçeli\'den \'Terörsüz Türkiye\' için Nuh\'un Gemisi benzetmesi
26.06.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Terörsüz Türkiye kavramı, Nuh'un Gemisi'nin inşasıdır"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Günümüzde hem Türkiye'de hem bölgemizde Hazreti Nuh'un yeni gemisini inşa eden bilge liderimiz Devlet Bahçeli'dir. Terörsüz Türkiye kavramı, Nuh'un Gemisi'nin inşasıdır." dedi.

Akçay, göreve atanan Nurullah Savaş'ı MHP Manisa İl Başkanlığında ziyaret etti.

MHP'nin 57 yıllık geçmişe sahip, ilkeli ve kendi gündemini belirleyen bir siyasi hareket olduğunu belirten Akçay, partinin siyaset anlayışının "önce ülkem ve milletim" ilkesi doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" kapsamında yürütülen yasa çalışmalarına vurgu yapan Akçay, düzenlemelerin ülkenin huzuru, kardeşliği, birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Hazreti Nuh kıssasını hatırlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Günümüzde hem Türkiye'de hem bölgemizde Hazreti Nuh'un yeni gemisini inşa eden bilge liderimiz Devlet Bahçeli'dir. Terörsüz Türkiye kavramı Nuh'un Gemisi'nin inşasıdır. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı değil, aynı zamanda Türk ve dünya siyasetinin de bilgesidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyaseti milli tarih şuuru, devlet aklı ve millet vicdanıyla yürütür, bütün hadiselere yarın perspektifiyle bakarız. Dünü iyi biliriz, iyi bilmek zorundayız."

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını "Türk asrı" olarak nitelendiren Akçay, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Akçay, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasının Türk tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin hem ülke içinde birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hem de bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak ise, Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Manisa'dan en yüksek desteği vermeyi, yerel seçimlerde ise büyükşehir ile 17 ilçede başarı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İl Başkanı Nurullah Savaş da Cumhur İttifakı ruhuyla, kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını belirterek, 2029 yerel seçimlerinde başta Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 17 ilçede başarı hedeflediklerini kaydetti.

Programa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' için Nuh'un Gemisi benzetmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil

17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:22:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' için Nuh'un Gemisi benzetmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.