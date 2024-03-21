Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: \'Ne söz vermişsek yapacağız\'

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim sürecinde ne söz verdilerle yapacaklarını belirterek "Genel seçime kadar 4 yıl, mahalli seçime kadar 5 yıllık bir süre var. Bu 5 yıllık süre içerisinde zaten Allah nasip eder, Allah ömür verirse hangi görevlerde oluruz bilemeyiz ama tekrar biz buralara geleceğiz tekrar neler yaptık onların hesabını size vereceğiz. O zamana kadar zaten gelip gideceğiz de bu siyaset böyle kısa adımlı değildir, uzun adımlıdır. Dolayısıyla o zamana kadar biz ne söz vermişsek yapacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sabah saatlerinde geldiği memleketi Trabzon'da Güney Çevre Yolu Şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından beraberindekilerle birlikte Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilginin gösterildiği halk buluşmasında Cumhur İttifakı adayı Refik Kurukız'a destek isteyen Bakan Uraloğlu, daha sonra Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Burada da Cumhur İttifakı adayı Barış Öztürk'e destek isteyen Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Beşikdüzü'nün eğitim noktasında hep önde gelen değerli insanlar yetiştiren ilçelerden bir tanesi olduğunu ifade ederek "Biz Beşikdüzü'ne bugüne kadar hizmetler ettik. Bundan sonra da inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, bakanlıklar, milletvekillerimiz gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Cumhur ittifakı döneminde çok güzel bir birliktelik yakaladık. Biz istiyoruz ki bunu şöyle bir 5 yıl daha Beşikdüzü'ne bunun içerisine katarak beraberce devam edelim. Beşikdüzü ve ilimiz için ihtiyaç olup ta bizim karşılayamayacağımız, gerçekleştiremeyeceğimiz bir hizmet yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güzel bir birlikteliğini olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Önümüzdeki kıymetli bir seçim var. Şurada sayılı günümüz kaldı o güne kadar inşallah beraberce gayret edelim ve 31 Mart'ta o seçimi alalım. Bizde hizmetlerimize devam edelim. Biz zaten devam edeceğiz de daha iyi devam edebilmek için Beşikdüzü'nün merkezine daha iyi hizmet edebilmek için. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olunca daha çok yollar gündeme geliyor. Karadeniz'de, Trabzon'da, Beşikdüzü'nde daha çok yollar gündeme geliyor. Birçok hizmet yaptık birçok ihtiyacınız daha olduğunu biz biliyoruz. Burada dediğim gibi ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ile her türlü imkana sahibiz. Genel seçime kadar 4 yıl, mahalli seçime kadar 5 yıllık bir süre var. Bu 5 yıllık süre içerisinde zaten Allah nasip eder, Allah ömür verirse hangi görevlerde oluruz bilemeyiz ama tekrar biz buralara geleceğiz tekrar neler yaptık onların hesabını size vereceğiz. O zamana kadar zaten gelip gideceğiz de bu siyaset böyle kısa adımlı değildir uzun adımlıdır. Dolayısıyla o zamana kadar biz ne söz vermişsek yapacağız. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanım dedi ki 'Barış kardeşim ne söz verdiyse ben imza atıyorum'. Benin şimdi ne demem lazım. Yani mecbur ben de ikisine imza atacağım. Başka yolum kalmadı. Bu kadar kalabalık bu kadar yağmurdan sonra. Gerçekten yağmura rağmen beklediniz. 2018'de ekonomik sıkıntılar yaşadık. Arkasında pandemi yaşadık, yetmedi, 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bütün bunlara rağmen kamunun yapması gereken hizmetleri durdurduğunu gördünüz mü? Allah rızası için durdurmadık. Recep Tayyip Erdoğan 'Yürüyün' dedi biz de Allah'ın izniyle yürüdük, yürüdük, devam ediyoruz. Onun yol arkadaşı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hocamız. Onların güzel birlikteliği var. Bizim sahadaki birlikteliğimizde tam budur. Biz her şeye rağmen hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON