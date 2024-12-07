Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik var" - Son Dakika
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Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik var"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Suriye\'de çok ciddi bir hareketlilik var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Nereye evrileceği ile ilgili bazı yorumlarda bulunuyoruz, takip etmeye çalışıyoruz.

07.12.2024 12:36  Güncelleme: 12:37
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Nereye evrileceği ile ilgili bazı yorumlarda bulunuyoruz, takip etmeye çalışıyoruz. Ama şunu bilmenizi isterim. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti orayı çok çok yakından takip ediyor ve nereye evrilmesi gerektiği noktasında da çok ciddi inisiyatif alıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Of 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Of Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kongreye Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kentte yürütülen projelerle ilgili bilgiler vererek, "Sahil yolu yüzde 35'ler seviyesindeydi. Onlarca yıl sürdü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak göreve geldi ve çok şükür 2007 yılında biz bu yolu bitirdik. Şimdi Of'umuzda bir Çaykara yolumuz var. Önemli ölçüde bitirdik inşallah tamamlayacağız onu yakın zamanda. Bakın yine bütün Karadeniz'in konuştuğu buraya tren yolunun gelmesiyle ilgili Adil Bakanımız zamanında başlatılmış olan Ankara'dan Samsun'a, Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek olan demir yolu projesinin, Samsun-Sarp kesiminin inşallah projelerini yapmaya başladık. Bu da bizim için kıymetli. Hem ilçemizi hem şehrimizi hem bölgemizi demir yoluyla inşallah bu şekilde tanıştırmış olacağız. Bakın kanuni bulvarını yapıyoruz. Havalimanını genişletiyoruz. Yeni havalimanı projesini netleştirerek onun da çalışmalarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik var" diyen Bakan Uraloğlu, "Nereye evrileceği ile ilgili bazı yorumlarda bulunuyoruz, takip etmeye çalışıyoruz. Ama şunu bilmenizi isterim. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti orayı çok çok yakından takip ediyor ve nereye evrilmesi gerektiği noktasında da çok ciddi inisiyatif alıyor. Bugün bakın bütün dünya liderleri Suriye'yle ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor ona bakıyor. Böyle bir liderimiz var. Onun için onun yönetiminde, onun liderliğinde biz çok daha hizmetler edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Abdulkadir Uraloğlu: 'Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik var' - Son Dakika

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