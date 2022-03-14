Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

14.03.2022 18:39
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek. NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Bakan Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.


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Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika


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