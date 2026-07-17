Bakan Bak: Batman\'da gençlik yatırımları sürecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Batman Temmuz Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Programda konuşan Bakan Bak, gençlik ve spor alanında yapılan yatırımları anlatarak, Batman'da yeni gençlik merkezleri, spor tesisleri ve gençlere yönelik projelerin devam edeceğini söyledi.

AK Parti iktidarı döneminde gençlik ve spor yatırımlarının büyük bir ivme kazandığını belirten Bakan Bak, göreve geldiklerinde Türkiye genelinde yalnızca 30 gençlik merkezi bulunduğunu, bugün ise bu sayının 600'e ulaştığını ifade etti. Batman'da da yatırımların sürdüğünü kaydeden Bakan Bak, "Yeni gençlik merkezleri yapıyoruz. Batman'da 3 ila 4 gençlik merkezinin yapımına başladık, çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

"Yurt kapasitesini 1 milyona çıkardık"

Üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlere de değinen Bakan Bak, AK Parti iktidarı öncesinde Türkiye genelinde öğrenci yurtlarının kapasitesinin 232 bin olduğunu hatırlatarak, "Bugün bu kapasite 1 milyona ulaştı. Artık üniversiteye giden gençlerimizin tamamı devlet yurtlarında kalabiliyor. Aylık yurt ücreti bin lira. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz. Dünyada bu ölçekte böyle bir sistemi uygulayan başka bir ülke yok" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hiçbir öğrencinin açıkta bırakılmadığını belirten Bakan Bak, "650 bin öğrencimize burs, 850 bin öğrencimize kredi veriyoruz. Toplamda 1 milyon 700 bin üniversite öğrencisine burs ve kredi desteği sağlıyoruz. Bunları gerçekleştiren AK Parti iktidarıdır." ifadelerini kullandı

"12 milyon gence yüzme öğrettik"

Gençlerin sporla buluşmasını önemsediklerini belirten Bakan Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında bugüne kadar 12 milyon gence yüzme öğretildiğini söyledi. Okul bahçelerine halı saha ve basketbol sahaları kazandırdıklarını ifade eden Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadeleye de büyük önem verdiklerini belirtti. "Dijital bağımlılık, uyuşturucu, alkol, kumar ve kötü alışkanlıklarla mücadele ediyoruz" diyen Bakan Bak, ailelere çağrıda bulunarak, "Çocuklarınızı yaz spor okullarına ve yüzme havuzlarına getirin. Bu ülkenin gençleri sporun gücüyle kötü alışkanlıklardan uzaklaşacaktır" dedi.

Batman'a yeni spor yatırımları

Batman'da mahallelere butik spor salonları, ilçelere ise yeni yüzme havuzları ve spor salonları kazandıracaklarını açıklayan Bakan Bak, her şeyin gençler için olduğunu söyledi. Hasankeyf'e kazandırılan gençlik kampının Türkiye'nin en güzel kamplarından biri olduğunu anlatan Bakan Bak, "Türkiye'nin dört bir yanından gençler Hasankeyf'e geliyor. Burada yamaç paraşütü, su sporları ve farklı sportif faaliyetlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Batman'ı spor turizminde ve spor faaliyetlerinde çok daha etkin bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - BATMAN