Bakan Bak: "Birileri gibi deprem turisti değiliz, sözümüzü yerine getirdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yeni Evim İlk İftarım Projesi" çerçevesinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Bak, "Birileri gibi deprem turisti değiliz. Depremden depreme gelip şunu yapacağız demedik, sözümüzü yerine getirdik" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak partililerle bir araya geldi. Bakan Bak, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezinin bütün bakanlar ve MKYK üyelerine 6 Şubat depreminde etkilenen illerdeki evlerde "Yeni Evim İlk İftarım Projesi" çerçevesinde vatandaşlarla beraber olmak üzere talimat verdiğini söyledi.

11 ili kapsayan bu programda Diyarbakır'a geldiklerini kaydeden Bakan Bak, "6 Şubat' depremlerinde üçüncü yılı geride bıraktık. Üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen çok şükür devletimizin dirayeti ve kudreti, milletimizin ferasetiyle yaralarımızı hızla sarıyoruz, sarmaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada önemli bir yol kat ettik. Bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 yapıyı tamamladık. Anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. İlk günden inanan, güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Asrın inşasını ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ve Türk milleti gibi bir millet başarabilirdi" dedi.

Bakan Bak, depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, "Diyarbakır genelinde ağır ve orta hasarlı 7 bin 653 binadan 6 bin 888'inin yıkımın gerçekleştirdik. Yerlerine çok daha güçlü, depreme dayanıklı, modern ve konforlu TOKİ konutları inşa edildi. Asrın inşası kapsamında bugüne kadar ilçelerde 2 bin 861, merkezde 13 bin 190 olmak üzere toplam 16 bin 60 konut inşa edildi. Ayrıca geçimini ticaret ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımıza da geri planda bırakmadık. Bin 274 ticarethane ve 578 yapının yapımına devam ediyoruz. Bunun yanında 7 okul, 7 cami, üç sosyal tesis ve bir meydan parkını sizlerin hizmetine sunmamın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Birileri gibi deprem turisti değiliz. Sözümüzü yerine getirdik" diyen Bakan Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Depremden depreme gelip şunu yapacağız demedik, sözümüzü yerine getirdik. Cumhurbaşkanımıza da bu hususta teşekkür ediyoruz. 3 bin kişilik öğrenci yurdunu Diyarbakır'ımıza kazandıracağız. Lisanslı sporcu sayısında artış ortada. 2002 yılında 3 bin 370 lisanslı sporcu varken, bugün 362 bin sayısına ulaşılmış. Kulüp sayısı 44'ten 311'e çıkmış. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde de 151 bin 555 vatandaşımıza yüzme öğretilmiş. Sportif yetenek taraması projesiyle 16 bin 929 öğrencimizin tarama ve test ölçümleri yapılmış. Dolayısıyla Diyarbakır'ın da yeni şampiyonların, sporcuların çıkması için çaba gösteriyoruz. " - DİYARBAKIR