Bakan Bak, Gençlerle TBMM\'yi Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki temsilci gençlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle temsilci gençlerle birlikte TBMM'yi ziyaret etti. Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli iradenin kalbinde gerçekleşen bu anlamlı buluşmadaki kıymetli ev sahiplikleri için TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA