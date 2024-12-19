Bakan Bak: 'Yasa Dışı Bahis ve Kumara Ciddi Mücadele' - Son Dakika
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Politika

Bakan Bak: 'Yasa Dışı Bahis ve Kumara Ciddi Mücadele'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele ettiklerini belirterek, bu konunun önemine dikkat çekti. Bakan Bak, Malatya'ya yapılacak spor tesisleri yatırımları hakkında da bilgi verdi.

19.12.2024 23:33
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Bakan Bak: "Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz'

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz" dedi.

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine başladı. Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesinin görüşüldüğü sırada milletvekillerinden gelen soruları yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu hafta sonu Malatya da olacağım. İnşallah ziyarette bulunacağız. Daha önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve vekillerimizle görüştük. Malatya'da çeşitli spor tesislerinin yatırımlarıyla ilgili görüşmelerimiz olacak. Malatya'ya yaklaşık 1,5 milyar liralık spor tesisleri yatırımımız olacak. TOKİ tarafından yeni inşa edilen konutlar ile ilgili ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla görüşerek, oralarda gençlerimiz için spor tesisleri yapmayı planlıyoruz. Malatya da büyükşehir belediyemiz ile birlikte halk kütüphanesi açılışını yapmıştık şimdi de belediyenin içerisine 24 saat açık olan, öğrencilerimizin faydalanacağı bir kütüphane daha yapacağız. Malatya, depremden büyük hasar gören illerimizden bir tanesi, stadyumun onarımını yaklaşık 80 milyon lira yatırım ayırarak yaptık. Hasar gören diğer yerlerin de onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Beydağı ve Orduzu ilçesindeki tesislerin yapım faaliyetleri sürüyor. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin talepleri çerçevesinde spor tesisleri inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

'Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz'

Konuşmasının devamında yasa dışı bahis ile ilgili mücadeleye de değinen Bak, "Yasa dışı bahis bizim en önemli konularımızdan bir tanesidir. Meclisin daha önce yaptığı değişikliklerle beraber yasa dışı bahise giden büyük miktardaki paranın bir kısmını legal bir şekilde vergilendirerek sağlanmasını ifade ettik. Ama yine yasa dışı bahis alanını yönetmek içinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye bakanlarımızla beraber çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. MASAK, bu noktada ciddi operasyonlar planlıyor. İçişleri Bakanlığımız her hafta operasyon yapıyor. Dün yapılan operasyonlarda gözaltılar vardı. Biz yakinen bu yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden herkesi takip edip, gerekli cezaları sağlıyoruz. Bu yasa dışı bahis ve kumarla ciddi şekilde mücadele ediyoruz çünkü burası terör örgütlerinin beslendiği, geçmişte çok etkin bir şekilde buralardan kaynak aktardıkları bir alan. Yaptığımız düzenlemelerle bunların azaltılmasını, kontrolünü sağlıyoruz. MASAK, bankalar üzerindeki ödeme sistemleri üzerinde de çalışma yapıyor. Spor Toto olarak, yasa dışı bahis sitelerini derhal BDDK'ya bildiriyoruz. Onlar siteleri kapatıyor. Bu konuda gerekli öngörüleri gerçekleştiriyoruz. Merak etmeyin, bu alanda üretilen kara paranın kökünü kazımak için, terör örgütlerinin beslendiğini bu alanı kazımak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bak: 'Yasa Dışı Bahis ve Kumara Ciddi Mücadele' - Son Dakika

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