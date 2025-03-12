Bakan Bayraktar, CERAWeek 2025'te Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar, CERAWeek 2025'te Anlaşma İmzaladı

Bakan Bayraktar, CERAWeek 2025\'te Anlaşma İmzaladı

Bakan Bayraktar, ABD'de TPAO ve yabancı şirketler arasında petrol-gaz anlaşması imzaladı.

12.03.2025 20:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de düzenlenen küresel enerji fuarı CERAWeek 2025'e katıldı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources arasında Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynakları geliştirilmesine yönelik Ortak Girişim Anlaşması imza törenine refakat etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Houston kentinde düzenlenen küresel enerji fuarı CERAWeek 2025'e katıldı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources arasında Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynakları geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasına refakat etti. Bayraktar, "Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan bu anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, enerji alanında lider isimlerin buluştuğu CAREWeek 2025'te Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Meksika Enerji Bakanı Luz Elena Gonzalez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ve Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Bakan Bayraktar, global şirketlerin üst düzey temsilcileriyle de buluştu.

Ortak Girişim Anlaşması

Etkinlik kapsamında TPAO ile TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources şirketleri arasında Ortak Girişim Anlaşması imzalandı. İmza törenine Bakan Bayraktar refakat etti. Bakan Bayraktar, "Bugün milli şirketimiz TPAO, ABD'nin en büyük petrol üreticilerinden Continental Resources ve 17 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren TransAtlantic Petroleum ile Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarımızın geliştirilmesi için Ortak Girişim Anlaşması imzaladı. En güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacak. Bu iş birliği, Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomimize kazandırma hedefimize büyük katkı sağlayacak. Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan bu anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - TEXAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bayraktar, CERAWeek 2025'te Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

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