Bakan Bayraktar, EBRD Başkanı ile Enerji İşbirliklerini Görüştü

Politika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.

Görüşmeye dair sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Bayraktar, "EBRD Başkanı Sayın Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan enerji politikalarımızı ve hedeflerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim şebekelerine kadar geniş bir perspektifte EBRD ile gerçekleştirebileceğimiz enerji iş birliklerini ve yatırım finansman imkanlarını ele aldık" dedi.