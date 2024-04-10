Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı

Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı. Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti ve Hatay'ın hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyledi.

10.04.2024 12:54  Güncelleme: 13:13
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı.

Hatay'a ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutlayarak, geçtiğimiz günlerdeki yerel seçimleri kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti.

Hatay'ın çok hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mehmet Öntürk inanıyorum ki sizlerle birlikte Hatay'a çok güzel işleri yapacak. Hatay onun Belediye Başkanlığı döneminde geçtiğimiz yıl yaşadığımız o büyük felaketin ardından, hep birlikte sizlerin gayretleriyle bizlerin destekleriyle çok hızlı bir şekilde yaralarını saracak. Türkiye'de örnek bir belediye, örnek bir şehir haline gelecek. Buna yürekten inanıyorum. Bu anlamda kendisini tekrar tebrik ediyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika

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