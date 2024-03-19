Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının olduğu maden sahasında incelemelerde bulunarak, "İliç'te halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek, çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk yoktur" dedi.
Bakan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu ile toprak altında kalan işçilerin aileleriyle birlikte, göçük altındaki 9 işçiye ulaşılması için devam eden çalışmaları yerinde takip ederek, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler aldılar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç'ten sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Burada gazetecilere bir açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:
"13 şubat tarihinde İliç'te meydana gelen maden kazası nedeniyle aslında o gün bugündür Erzincan'dayız. Tabi İliç'teydik. İliç'te çok yoğun bir çalışma içerisindeydik. Hala devam ediyoruz bu çalışmalarımıza. İliç'te hem çalışmaları yerinde tespit etmek hem de toprak altında olan işçilerin aileleriyle bir araya gelmek için buraya geldim. Bu vesileyle aslında 36 gündür Erzincan'dayız ama Valiliğimizi ilk kez ziyaret etmek mümkün oldu.
İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz bayrama kalmadan, özellikle bu 9 ailemize bekledikleri toprak altında kalanları bulmak. Bunun için yoğun bir gayret devam ediyor. Mevsim artık biraz yağışlı mevsime döndü. Dolayısıyla yağışa rağmen bütün çalışmalar devam etmekte. Emniyetten taviz vermeden bu çerçevede kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Biz netice alacağımıza inanıyoruz. Bunun yanı sıra çevreyle alakalı ölçümlerimizde aralıksız devam ediyor. Bütün düzenli ölçümler yapılıyor. Şu ana kadar halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek herhangi bir, çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk yoktur. Bunu da kamuoyuna bildirmek istiyorum." - ERZİNCAN
Son Dakika › Politika › Bakan Bayraktar: İliç'te halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir olumsuzluk yok - Son Dakika
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye'nin geleneksel ve önemli bir komşu ve dost olduğunu belirtti. Radev, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e devlet nişanı takdim ederken, ikili ilişkilerin pekiştirilmesine ve geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Radev, Türkiye ile olan işbirliğinin güvenlik, enerji, ulaşım ve çevre koruması gibi alanlarda yeni çözüm arayışlarını gerektirdiğini vurguladı. Büyükelçi Sekizkök ise Türk yatırımlarının Bulgaristan'da arttığını ve ikili ticaretin büyüdüğünü belirtti.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde yapılan aile ve toplum sağlığı merkezinin açılışında devletin sağlık alanında attığı adımları anlattı. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ise sağlık politikalarıyla güçlü devletlerin anıldığını belirtti. Açılışa Almus Kaymakamı Emre Çömen, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından ise 2028'de iktidar olacağız" dedi.
Halit Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Doğan, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını belirtti. Ayrıca, çevreci ve insan odaklı yaklaşımla gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakacaklarını vurguladı. Doğan, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerini ve estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.
Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nın yapımını inceledi. Pakdemirli, barajdaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtirken, Savaş ise mevcut belediye başkanının vaatlerini yerine getirmediğini ve barajın finansmanının büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmadığını savundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Gush Etzion isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalyan Kanalı'nda açıldığı iddia edilen kanal ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kanalın temizlik çalışması olduğu ve yeni bir kanal açılmadığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?