Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek

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Bakan Bayraktar, 2016'dan beri devam eden uygulamanın süreceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

KIŞ SAATİNE GEÇİLMEYECEK

Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

YAZ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Gün ışığından etkili şekilde yararlanmak amacıyla yaz ve kış saati uygulamaları mevcuttur. Saatler bir saat ileri alındığında yaz saati, bir saat geri alındığında da kış saati başlar.

Dünya genelinde saatler 2023 yılında 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN, NEDEN KALDIRILDI?

Yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor.

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. "İleri saat" uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.