Bakan Bayraktar Şam'da Ahmed Şara ile Görüştü
Enerji Bakanı Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile toplantıda bir araya geldi.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi temasta bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Bayraktar, burada gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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