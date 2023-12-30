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Bakan Bayraktar, Silivri'deki Yer Altı Doğal Gaz Depolama Alanı Tesisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, Silivri'deki Yer Altı Doğal Gaz Depolama Alanı Tesisi'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri'de bulunan Yer Altı Doğal Gaz Depolama Alanı Tesisi'ni ziyaret ederek, kapasitenin artırılacağını ve yeni projeler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, Silivri\'deki Yer Altı Doğal Gaz Depolama Alanı Tesisi\'ni ziyaret etti
30.12.2023 - 14:17,
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Silivri'de bulunan Yer Altı Doğal Gaz Depolama Alanı Tesisi'ni ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde yeni projemiz buradaki kapasiteyi 5.6'ya veya 6 milyar metreküpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde proje üzerinde çalışıyoruz. 2-3 yıl içerisinde kapasiteyi artırmak istiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri'de bulunan Yer Altı Doğal Gaz Depolama Alanı Tesisi'ni bu sabah ziyaret etti. Bakan Bayraktar'a ziyareti sırasında BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ve Bakan Yardımcıları Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan eşlik etti. Bayraktar ilk önce tesis içindeki kontrol merkezini ziyaret ederken burada görevlilerden bilgiler aldı. Bakan Bayraktar ardından kendisine yapılan bilgilendirmeyle sahayı gezdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, tesisin doğal gaz arz güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, "Bu tesisteki çalışmaları yerinde incelemek üzere buraya geldik. 2007 yılında devreye aldığımız bir tesis. Zaman içindeki kapasiteyi artırdık. En son sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı minvalde 4.6 milyar metreküp bir doğal gaz hacmini burada depoluyoruz. Bugün itibarıyla bu depoda yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Bu tesis tek başına İstanbul'un kış boyunca ihtiyacı olan gazı karşılama kabiliyetine hazır hale geldi. Aynı zamanda bizim doğal gazda merkez ülke olma noktasında alt yapı çalışmalarında en önemli unsurlarından bir tanesi. Yine Cumhurbaşkanımızın bahsettiği Trakya'da doğal gaz merkezinin ana üssü burası. Hem arz güvenliğimiz için hem de doğal gazda ihracatçı doğal gazı satan ticaretini yapan ülke olmamız açısından fiziki merkezlerden bir tanesidir" dedi.

1 milyar metreküp kapasite ilave edilecek

Silivri'deki tesisin geliştirileceğinin işaretini veren Bayraktar, "İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projemiz buradaki kapasiteyi 5.6'ya veya 6 milyar metreküpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde kapasiteyi artırmak istiyoruz. Burası aynı zamanda çevreci bir tesis. Enerjisinin tamamını yenilebilir enerjiden karşılayan ve önümüzdeki süreçte yeni bir ilave yatırım ile rüzgar türbinleri ile daha da kapasitesini artıracağımız bir tesis. Dolayısı ile hem çevredeki uygulamaları ile hem de enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılaması ile Avrupa'da örnek bir tesis. Aynı zamanda denizde depolama kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük doğal gaz yer altı deposu. Dolayısı ile burada kışa girerken hazırız. Herhangi arz güvenliği sıkıntısı görmüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Alparslan Bayraktar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar, Silivri'deki Yer Altı Doğal Gaz Depolama Alanı Tesisi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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