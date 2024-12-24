Bakan Bayraktar: Suriye'ye Elektrik Heyeti Gönderilecek

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Bakanlığından bir heyet en yakın zamanda Suriye'ye gidecek, elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacak, iş birliği ve yardım konuları ele alınacak. Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik, bunun sağlanması için formül üretilecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Suriye ve Lübnan'a yönelik elektrik altyapı desteği sağlanacağını belirtti. Bayraktar, en yakın zamanda bir heyetin Suriye'ye giderek elektrik altyapısını yerinde inceleyeceğini ve enerji sorunlarına çözüm önerileri geliştireceğini duyurdu.

Bakan Bayraktar, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerji Bakanlığından bir heyet en yakın zamanda Suriye'ye gidecek, elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacak, iş birliği ve yardım konuları ele alınacak. Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik, bunun sağlanması için formül üretilecek. Geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." - ANKARA