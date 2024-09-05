Bakan Bayraktar'dan Enerji Hedefleri

Politika

Bakan Bayraktar: "Yerli ve yenilenebilir kaynakların en azami şekilde ekonomiye kazandırıldığı, aynı zamanda madenlerimizin katma değerli şekilde, elbette çevreyle uyumlu, iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirerek yine ekonomimize kazandırılması öncelikli konularımız arasında"

-"Özellikle sanayicilerimiz için yeşil dönüşüm kapsamındaki birlikte çözüm arayışımız, Avrupa'ya ihracat anlamındaki sınırda karbon düzenlemesi hazırlıklarımızda bu anlamda enerji politikalarımızı şekillendiriyor"

-" Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz ithalatı, ki burada bizim dışımızdaki bir çok jeopolitik gelişmede buradaki ithalat rakamlarımıza etki ediyor. Buradaki hedefimiz özellikle bu yıl içerisinde, önümüzdeki yıl 2025'te petrol üretimimizi yüzde 50 artırarak 200 bin varile ulaşmak. Özellikle doğalgazdaki üretimimize 2025 yılında yüzde 50 artışla 10 milyon metreküp/gün'e ama 2026 yılında esas itibariyle yüzde 200'lük artışla 20 milyon metreküp/gün'e ulaştırmayı hedefliyoruz"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni Orta Vadeli Program'ın tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.