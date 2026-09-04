Bakan Bayraktar, YKS'ye giren 500 üniversite öğrencisine burs verileceğini açıkladı

TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışmasının final programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sınavda ilk olarak 500 üniversite öğrencimize önemli miktarda bir burs vereceğiz. Bu sene 2025-2026'da YKS'ye giren öğrencilerden yaklaşık 41 ayrı lisans alanındaki öğrencilerimize bu burs imkanını açtık" dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji ve Teknolojileri Tasarım Yarışmasının final sunumları gerçekleşti. Genç mühendislerin ve takımların yeteneklerini sergilediği yarışmada 'Detay Tasarım' kategorisinde finale kalan 4 takımın final sunumlarının özeti yaptı. Küçükçekmece'deki TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen yarışma programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal ve çok sayıda genç mühendis katıldı.

"İlk olarak 500 üniversite öğrencimize önemli miktarda bir burs vereceğiz"

TEKNOFEST bünyesindeki yarışmaların büyüdüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, "TEKNOFEST büyüyor, bütün Türkiye'de büyüyor ama nükleer teknoloji yarışmaları da büyümeye devam ediyor. Geçen sene 2 ülkeden 87 takım vardı. Bu sene 9 ülke 192 takım. Yani TEKNOFEST ailesi büyüdüğü gibi nükleer taraf da çok büyüyor. Cidde'de düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda Nükleer Bilim Olimpiyatları'nda Türkiye bir altın ve üç bronz madalya aldı. Bu kardeşlerimiz de aramızda onları tebrik ediyorum. Yeni başladığımız bir programı da sizlerle paylaşmak istiyorum. TENMAK İnsan Kaynakları Gelişim Programı hazırladık, ve bu kapsamda ilk olarak 500 üniversite öğrencimize önemli miktarda bir burs vereceğiz. Yani bu sene 2025-2026'da YKS'ye giren öğrencilerden yaklaşık 41 ayrı lisans alanındaki öğrencilerimize bu burs imkanını açtık. Ama bu burs programının diğerlerinden bir farkı var. Aynı zamanda bir mentor programımız var. Yani öğrencilerimizi takip eden eğitimleri boyunca ve ondan sonrasını da takip edecek. Onların bizim projelerimize erişimini sağlayacak böyle kapsamlı bir program aslında. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz. Yani bizim tabii ki birçok kaynağa ihtiyacımız var. En önemli kaynağımız sizler, insan kaynağımız. Dolayısıyla onların iyi yetişmesi için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

"Milli imkanlara kendi kabiliyetlerimizi artırmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı"

Değişen dünyada milli imkanların önemine değinen Bakan Bayraktar, "Buradan bize çıkan netice işte daha çok yerleşme, daha çok milli imkanlara kendi kabiliyetlerimizi artırmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bir başka çıkan şey daha çok acele etmemiz gerektiği. Çünkü zaman daralmaya başladı. Onun için daha hızlı çalışmamız lazım. Bu konuda da ben bu farkındalığı ürettiği için bu farkındalığı hepimize hissettirdiği için hakikaten bir kez daha TEKNOFEST'te bu ülkemizin en önemli uluslararası da markası artık. Bu farkındalığı arttırma açısından da ve gençlerimizi motive etme açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"TEKNOFEST'in 9'uncu yılında 15'inci TEKNOFEST'i yapıyoruz"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Türkiye'deki üniversitelerimizin projelerini dinlerken hakikaten gurur duydum. Bir mühendis evladı olarak, bir mühendis abiniz olarak bizlerin de bırakabileceği en büyük eser açıkçası bir şekilde bu gibi ülkemizin, medeniyetimizin önünü açacak çalışmaları yürütecek nesillerin önündeki engelleri kaldırmak olacaktır. Onların hayal ufuklarında engel tanımayan, engel tanımayacak bir ruh halini bırakmak olacaktır. TEKNOFEST bu anlamda Allah'a şükürler olsun ki büyük bir özgüven devrimi oldu. Bizim nesil için birçok şey yapılamaz. Az önce dinlerken de düşündüm. Bizim zamanımızda benim üniversitede olduğum zamanlarda 'böyle bir yarışma olacak işte bizler bunu yapabileceğimizi düşüneceğiz. Açıkçası pek mümkün değildi. Ama artık her alanda dünyaya iddiasını yükseltebilecek, medeniyetimizin sesinin daha güçlü çıkmasını sağlayacak bir kuşak geldi. 1.6 milyon öğrenci başvurdu" şeklinde konuştu.

Son yıllarda yarışmaya yapılan başvurular hakkında da konuşan Bayraktar, "TEKNOFEST'in 9'uncu yılında 15'inci TEKNOFEST'i yapıyoruz, yurt dışında yaptıklarımız da dahil. Bu sene bu yarışmanın 3'üncü yılında bu yarışmada bu sene Şanlıurfa'ya herkesi bekliyoruz. Güneydoğu'dan adeta medeniyetin doğduğu yerden TEKNOFEST meşalesi yükselecek. 54 farklı yarışmamıza 1.6 milyon gencimiz başvurdu. En büyük ödüllü yarışmamız Nükleer Enerji yarışmamızın 23 milyon lira ödülü var. 15 milyon lira akademik teşvik ödülü var. O açıdan baktığımızda yani önem sırasında nerede olduğunu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Program soru- cevap oturumunun ardından hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.