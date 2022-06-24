Bakan Bilgin: Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon ile ilgili ne gerçekleşirse, bunun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler" dedi.

Bakan Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (KAMU-SEN) 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla organize ettiği 'Ay-Yıldızın Gölgesinde Hakkımızın Peşinde' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Bilgin, enerjideki fiyat artışı ve dolardaki dalgalanmaların ekonomideki en önemli yansımasının enflasyon olduğunu söyledi. Türkiye'de enflasyonun yüzde 70'lere ulaşmasının tesadüfi olmadığını söyleyen Bakan Bilgin, "Buna rağmen Türkiye bu durumun nasıl aşılacağını biliyor. Bu Türkiye'nin üretim gücüyle aşılacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre sanayi üretiminde yıllık büyümemiz yüzde 13 civarında. Türkiye'nin birinci çeyrekteki büyüme oranı yüzde 7.3. Geçtiğimiz yıl sonu ekonomik büyüme yüzde 11.7. Demek ki Türkiye ekonomideki sorunların, enflasyonu, küresel krizin yansımalarını nasıl aşacağının yolunu biliyor. Büyüyerek bunu aşacak" diye konuştu.

'TARIMDA ÜRETİM PATLAMASI YARATACAĞIZ'Bakan Bilgin, Türkiye'nin büyümesinin artarak devam ettiği sürece, dövize bağımlılık oranının azalacağını söyleyerek "Cari gelirlerimiz ve giderlerimiz arasında bakacak olursak enerji dışı harcamalarda cari fazlamız var. Demek ki sorunun en önemli kaynağı burada. Evet enerji fiyatlarını ayarlamak bizim elimizde değil. Buna bir de savaş eklendi. Bunu da dikkate almamız lazım. Ama bizim elimizde olan nedir? Üretimimizi daha fazla ileriye taşımak. İnşallah bu sene de, tarımdaki üretimde mevsim ve iklim şartlarının buna uygun gitmesiyle beraber bu alanda da bir üretim patlaması yaratarak dünyada endişe duyulan gıda krizine karşıda Türkiye üretimiyle icraat vererek endüstriyel üretime, tarımsal üretimi de katarak bu sorun aşılmasında önemli bir merhaleyi kat edeceğiz" ifadelerini kaydetti.'YAPTIĞIMIZ DÜZENLEMELER ENFLASYONUN ARTIŞIYLA UNUTULDU'Bilgin, yapılan son zamların enflasyon karşısında unutulduğunu belirterek "Bu ekonomik şartlar altında çalışanların durumu ne olacak? Emekçilerin durumu ne olacak? Kamu çalışanlarının durumu ne olacak? Benim sorumluluklarım bunlar. Bu ekonomik tabloyu, bu gerçekliği dikkate alarak buna bizim cevap vermemiz gerekiyor. Bizim bütün hazırlıklarımız buna cevap vermek üzeredir. Geçtiğimiz yıl enflasyon yüzde 36 iken biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti arttırdık. Bizim öğrencilik yıllarımızdan bu tarafa savunduğumuz bir ilke olan, 'Asgari ücret düzeyindeki bütün ücretlerin gelirleri vergi dışı kalsın' bunu gerçekleştirdik. Fakat Aralık ayının sonu ve Ocak ayının başında yaptığımız bütün bu düzenlemeler, enflasyondaki hızlı artışlar birlikte bir müddet sonra unutuldu. Bir müddet sonra artık bu bir sorun olarak algılanmaya başladı. Tabi öncelikle yüzde 50'lik artış yapıldığı zaman şöyle bir endişe vardı. Bu işsizliğe yol açar mı? Biz rakamları takip ediyoruz. İşsizlik yaratmadı. Tam tersine Türkiye yüzde 5'in üzerinde her büyüdüğünde ekonomi yaklaşık 750 bin istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyüdüğünde 1 milyonun üstünde istihdam yaratıyor. Geçen yıl Türkiye bu bunu gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.'TÜRK DEVLETİ ÇALIŞANLARINI KORUYAN DEVLETTİR'Bakan Bilgin, ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemek mecburiyetinde olduklarını ifade ederek "Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklandı. 3600 ek göstergede başlangıçta dört çalışma grubuna verilen veya onlarla ilgili tartışılan bir meseleydi, biz bütün çalışanlara ve bütün gruplara yer verdik. Yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanı bu ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip oldu. Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik. Temmuz'da yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza enflasyon karşısında bir nefes aldıracak. İlk altı aylık enflasyon oranı ne kadarlık olacak? Yakında açıklanacak. Buradan şunu ifade edeyim, televizyonda çok yanlış hesaplar yapan adamlar var. Doğru rakamlar bilmedikleri için yapıyorlar. Onlara şunu söyleyeyim, enflasyon ile ilgili ne gerçekleşirse, bunun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler. Türk Devleti onların yanındadır. Türk devleti sosyal bir devlettir ve sosyal devlet çalışanlarını koruyan ve gözeten bir devlettir" dedi.'İŞÇİLERİMİZİ DE AYNI ŞEKİLDE KORUYACAĞIZ'

Bakan Bilgin, Temmuz'dan itibaren sadece çalışan veya emekli memurların değil, işçilere de ilave zam yapılacağının sinyalini vererek "İşçilerimizi, emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla bugün sabah işverenlerle görüştük. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman, önümüzdeki hafta başında ve ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Daha birçok koruyucu düzenleme yapıyoruz. Emekçiler şunu bilsinler. Türk devleti söz verdi. Onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracak. Türkiye büyük bir millettir. Çalışanlarını koruyacak güçlü bir ülkedir. Emekçilerini; sermayenin, çıkar gruplarının pençesine bırakmayacak, onlara karşı sosyal hukukunu koruyacak bir devlettir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmaz" ifadelerini kullandı.