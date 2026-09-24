Bakan Bolat: "(ABD-Türkiye ticaret hacmi) 2028 sonunda muhtemelen 50 milyar dolar toplam dış ticaret hedefine ulaşacağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin her alanda dış ticaret, yatırımlar, enerji, savunma hava ulaşımı bütün boyutlarıyla ilerlemekte olması sevindirici. Bu yılda yüzde 10'luk bir dış ticaret artışı bekliyoruz. 43 milyar dolara ulaşmamız mümkün. 2028 sonunda muhtemelen 50 milyar dolar toplam dış ticaret hedefine ulaşacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte New York'ta temaslarda bulundu. Amerikalı şirketleri temsilcileri, ABD'de yaşayan Türk iş insanları ile toplantılar gerçekleştiren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı görüşmelerine de katılan Bakan Bolat, yoğun ABD temaslarını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. 3 gün boyunca yoğun temaslarda bulunduklarını kaydeden Bakan Bolat, "Türkiye'nin dış ticaret vizyonu, Türkiye ekonomisi ve doğrudan yatırımlarda geldiğimiz nokta ve alınan teşvik tedbirleri, yeni teşvikler konusunda Türk ve Amerikalı iş insanlarını bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk ve bu çerçevede özellikle Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin her alanda dış ticaret, yatırımlar, enerji, savunma hava ulaşımı bütün boyutlarıyla ilerlemekte olması sevindirici. Bu yılda yüzde 10'luk bir dış ticaret artışı bekliyoruz. 43 milyar dolara ulaşmamız mümkün. 2028 sonunda muhtemelen 50 milyar dolar toplam dış ticaret hedefine ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın uzun vadedeki 100 milyar dolar dış ticaret hedefine ulaşma vizyonunun korunduğunu kaydeden Bakan Bolat, "Ve her yıl ortalama yüzde 8-10 civarında devam eden bir artışla büyük hedefe doğru yürüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımızın birçok dünya ülkelerinin liderleriyle yaptıkları ikili görüşmelere de bakanlar olarak katılıyoruz. Kendi alanlarımızdaki konuları ilgilendiren zirve toplantılarına bu şekilde 3 günlük Birleşmiş Milletler açılışı vesilesiyle olan New York programı dolu dolu geçti" dedi.

Amerika'da yaşayan Türk iş adamlarının yatırımlarının önemli olduğunu ifade eden Bakan Bolat, geçmişe kıyasla artık Amerika'da on binlerce Türk iş insanı olduğunu belirtti. Bolat, ABD'ye yerleşen ve ticaret yapan iş insanlarının Türkiye'nin ABD'ye ihracatının artmasında da ve ABD Türkiye'nin ihracatta ikinci büyük dış ticaret ortağı, ithalatta da dördüncü büyük dış ticaret ortağı olmasında büyük bir rolü olduğunu vurguladı. Bakan Bolat açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Burada yerleşik Türk iş adamlarını, Türkiye'nin gıda ürünlerini, sanayi ürünlerini çok iyi bir şekilde tanıtıyorlar, pazarlıyorlar. Bu anlamda onların buradaki varlığı büyük bir avantaj. Aynı şekilde turizmde, hava ulaşımında ve yatırımlarda hem Amerikalı iş insanlar hem Türk iş insanlarının yoğun ilgisi var. Türkiye'de 2 bin 345 Amerikalı yatırımcı şirket var. Birçoğu uzun yıllardır Türkiye'deler, üretim yapıyorlar, istihdam sağlıyorlar, vergi ediyorlar, ihracat yapıp döviz kazandırıyorlar Türkiye'ye. ve 16,5 milyar dolar stok yatırımları var. ve bugüne kadar da yıllar içinde bu dış yatırımları 60 milyar doları bulmuş durumda. ABD çok büyük bir ekonomi, dünyanın birinci büyük ekonomisi. Buradaki yatırım ve ticaret fırsatlarının istifade amacıyla şirket kuranlar var. 14,5 milyar dolar da Türkiye'nin yatırımcıları burada yatırım yapmışlar. Enerjiden ulaşıma, savunma sanayinden, askeri iş birliğine ve dış ticaret, ihracat, ithalattan ortak ve karşılıklı yatırımlara varıncaya kadar Türkiye-ABD ilişkileri ekonomik cephede çok iyi düzeyde. Daha da iyi olması en büyük dileğimiz."