Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (2)

DEPREMZEDELERLE BULUŞTU
Ticaret Bakanı Ömer Bolat 6 Şubat depremleri sonrasında kurulan Malatya Geçici Ticaret Merkezi'ndeki depremzede esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Ömer Bolat, yakın zamanda kente Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini ve bu ziyarette kalıcı konutların bir bölümünün hak sahiplerine teslim edileceğini ifade ederek şunları söyledi:
'HALKIMZIN YANINDAYIZ'
"Hükümet olarak bütün deprem bölgelerinde olduğu gibi Malatya'da da halkımızın yanındayız. Yeniden ihya ve inşa faaliyetleri devam ediyor. Ekonominin Malatya'da tekrar ayağa kaldırılması ve diğer deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleştirme çabalarımız hızla ilerliyor. Depremin yıl dönümünde 1 yılda çok büyük işler gerçekleştirildi ve başarıldı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaretlerinde kalıcı konutların bir bölümü teslim edilecek. Geri kalanlarda hızlı bir şekilde yapılmaya devam edecek. Tarihimizin en büyük doğal felaketiydi. Bu doğal felakette yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Bir iki sene içerisinde inşallah büyük ölçüde bu yaralar sarılmış olacak."
Galatasaray Stephane Aurier'i bonservisiyle, Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Arhavi ilçesinde Ender Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı tabanca ile vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Yaralanan Ender Turhan hastanede tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Son Dakika › Politika › Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (2) - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?