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Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (2) - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (2)

Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (2)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya Geçici Ticaret Merkezi'ndeki depremzede esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini ve kalıcı konutların teslim edileceğini belirtti. Hükümet olarak deprem bölgelerinde halkın yanında olduklarını söyleyen Bolat, ihya ve inşa faaliyetlerinin devam ettiğini ve diğer deprem bölgelerindeki vatandaşların yerleştirme çabalarının hızla ilerlediğini ifade etti.

02.02.2024 19:19
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DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 6 Şubat depremleri sonrasında kurulan Malatya Geçici Ticaret Merkezi'ndeki depremzede esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Ömer Bolat, yakın zamanda kente Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini ve bu ziyarette kalıcı konutların bir bölümünün hak sahiplerine teslim edileceğini ifade ederek şunları söyledi:

'HALKIMZIN YANINDAYIZ'

"Hükümet olarak bütün deprem bölgelerinde olduğu gibi Malatya'da da halkımızın yanındayız. Yeniden ihya ve inşa faaliyetleri devam ediyor. Ekonominin Malatya'da tekrar ayağa kaldırılması ve diğer deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleştirme çabalarımız hızla ilerliyor. Depremin yıl dönümünde 1 yılda çok büyük işler gerçekleştirildi ve başarıldı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaretlerinde kalıcı konutların bir bölümü teslim edilecek. Geri kalanlarda hızlı bir şekilde yapılmaya devam edecek. Tarihimizin en büyük doğal felaketiydi. Bu doğal felakette yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Bir iki sene içerisinde inşallah büyük ölçüde bu yaralar sarılmış olacak."

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık (2) - Son Dakika
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