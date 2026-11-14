Bakan Bolat, ihracatın 413 milyar dolara ulaştığını, rekor beklediğini söyledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı sonu itibarıyla mal ve hizmet ihracatının 413 milyar dolara ulaştığını belirterek, yılsonunda yeni bir ihracat rekoru beklediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Bolat, Türkiye ekonomisi, ihracat, enerji yatırımları ve Konya'nın üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu ve Trakya buluşmalarının önemine değinen Bolat, farklı illerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programların yılın yaklaşık 9-9,5 ayı boyunca devam ettiğini söyledi. Bolat, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Türkiye ekonomisi yaklaşık 7 kat büyüdü"

Türkiye ekonomisinin son 24 yıldaki gelişimine ilişkin konuşan Bolat, ekonomik büyüklüğün 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini belirtti. Bolat, Türkiye'nin bu dönemde yıllık ortalama yüzde 5,3 reel büyüme kaydettiğini ifade etti. Ulaşım, şehircilik, çevre, enerji, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda yatırımlar yapıldığını dile getiren Bolat, üretimi ve vatandaşların refahını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Yılın tamamında da rekor kıracağız"

Mal ve hizmet ihracatındaki artışa dikkati çeken Bolat, 36 milyar dolar mal ve 14 milyar dolar hizmet ihracatıyla devraldıkları toplam ihracatın 413 milyar dolara ulaştığını söyledi. İhracatın milli gelirin yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirten Bolat, "Mal ihracatı ve hizmet ihracatı olarak ekim ayı sonunda 413 milyar dolara ulaştı. Allah'ın izniyle bu ay da rekor kıracağız. Yılın tamamında da toplam rekoru kıracağız inşallah" dedi.

Depremler, yüksek enflasyon ve bölgesel savaşların ekonomik etkilerine de değinen Bolat, enerji, gıda, hammadde, lojistik ve sigorta maliyetlerinde yaşanan artışların dünya ticaretini olumsuz etkilediğini ifade etti. Bolat, bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin üretim ve ihracatını artırmaya devam ettiğini söyledi.

Yerli enerji kaynaklarına dikkati çekti

Enerjide yerli kaynakların payını artırmak için çalıştıklarını belirten Bolat, Gabar ve Raman'daki petrol üretimi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki yatırımlara değindi. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini milli kaynaklarla karşılar hale geldiğini ifade eden Bolat, elektrik üretim kapasitesinin de 4 kattan fazla artırıldığını söyledi. Bolat, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payının önemine işaret etti.

"Konya'nın ihracatı 4 milyar dolara yaklaşacak"

Konya'nın sanayi, tarım, turizm ve kültür alanlarında önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Bolat, kentin ihracatında 10 kattan fazla artış sağlandığını belirtti. Konya'nın geçen yılı 3,5 milyar dolarlık mal ihracatıyla tamamladığını söyleyen Bolat, bu yıl rakamın 4 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini kaydetti. Organize sanayi bölgelerinin sayısının Konya'da ve Türkiye genelinde arttığını ifade eden Bolat, ülke genelindeki OSB sayısının 180'den yaklaşık 400'e yükseldiğini dile getirdi.

COP31'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Antalya'daki COP31 Dünya Çevre Zirvesi etkinlikleri nedeniyle Konya İl Tanıtım Günleri'nin açılışına katılamadığını belirten Bakan Bolat, zirvenin uluslararası katılımcılardan takdir gördüğünü söyledi. Bolat, organizasyonda çevre sorunlarının azaltılması, ekonomi, üretim ve ticaretin çevreyle uyumlu dönüşümüne yönelik plan ve önerilerin ele alındığını ifade ederek görüşmelerin hayırlı kararlara vesile olmasını temenni etti.