Bakan Bolat Irak'ta İkili Görüşme Yaptı

Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ile görüştü. Bakan Bolat ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yapığı açıklamasında, "Ülkemizin önemli ticari ortaklarından, dost ve komşu ülke Irak'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ilk ayağı olan Bağdat'tayız. Ziyaretimiz çerçevesinde kıymetli mevkidaşım Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ve heyeti ile bir araya gelerek, ikili iş birliği alanlarını, yeni fırsatları, karşılıklı yatırımları ve Kalkınma Yolu Projesini ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri kapsamlı olarak ele alacağımız Türkiye-Irak JETCO mekanizmasının ilk toplantısını Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık" dedi. - BAĞDAT