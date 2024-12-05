Bakan Bolat: Türkmenistan ile ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat: Türkmenistan ile ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara yaklaştı

Bakan Bolat: Türkmenistan ile ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara yaklaştı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerine ilişkin, "Ortak çabalarımız sonucu, ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara yaklaşmış, karşılıklı yatırımlarımız 200 milyon doları aşmış ve müteahhitlerimiz Türkmenistan'da 53,5 milyar dolar değerinde 1100'e yakın proje üstlenmiştir" dedi.

05.12.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Türkmenistan ilişkilerine ilişkin, "Ortak çabalarımız sonucu, ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara yaklaşmış, karşılıklı yatırımlarımız 200 milyon doları aşmış ve müteahhitlerimiz Türkmenistan'da 53,5 milyar dolar değerinde 1100'e yakın proje üstlenmiştir" dedi.

Bakan Ömer Bolat, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 11'inci Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı. Bakan Bolat, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının içten selamları ve iyi dileklerini getirdiğini söyleyen Bakan Bolat, "Türkmenistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi Türkmen Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev ile koordinasyon içerisinde sürdürmekteyiz. Ortak çabalarımız sonucu, ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara yaklaşmış, karşılıklı yatırımlarımız 200 milyon doları aşmış ve müteahhitlerimiz Türkmenistan'da 53,5 milyar dolar değerinde 1100'e yakın proje üstlenmiştir. Ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanlarında iş birliğimizin daha da geliştirilmesi mümkündür. En büyük hedefimiz, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Ayrıca, kalitesini başarılarıyla kanıtlamış müteahhitlerimizin Türkmenistan'da yeni projeler üstlenmek konusunda hazır oldukları notunu düşmek isterim" ifadelerini kullandı.

'VİZEDE KOLAYLIK SAĞLANMASI HUSUSUNU ARZ EDERİM'

Geleneksel hale gelmiş olan Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın, ikili ticari hedefleri için kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini kaydeden Bakan Bolat, "Bu vesileyle, fuara olan destekleriniz için müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bunun yanında, Türkmenistan ile ticaret yapmak, yatırım gerçekleştirmek ya da halihazırda yatırımı bulunan şirketlerimizde çalışan iş insanlarımız ve personellerine vize almada kolaylık sağlanması hususunu zatıalilerine arz ederim. Daha geniş bir konu dağılımındaki iş birliği çalışmalarımız ise Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) çatısı altında sürdürülmektedir. Müteakip HEK toplantısını, 2025 yılı ilk çeyreğinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın eş başkanlığında ülkemizde düzenlemeyi planlıyoruz. Türk-Türkmen ilişkileri özellikle, ticaret, enerji, ulaştırma/lojistik başlıklarında önemli potansiyel taşımaktadır. Umuyorum ki müteakip HEK toplantımız da bu potansiyelin hayata daha ileri bir seviyede geçirilmesi yönünde katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bolat: Türkmenistan ile ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika

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