Adalet Bakanı Bozdağ, Mescid-i Aksa baskınını kınadı Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez."
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