Adalet Bakanı Bozdağ, Mescid-i Aksa baskınını kınadı Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Mescid-i Aksa baskınını kınadı Açıklaması

05.04.2023 10:03
Adalet Bakanı Bozdağ, Mescid-i Aksa baskınını kınadı Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez."

Kaynak: AA
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