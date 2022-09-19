BAKAN BOZDAĞ: ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ ÜZERİNDEN İSTİSMAR YAPAN ÇEVRELER VAR - Son Dakika
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BAKAN BOZDAĞ: ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ ÜZERİNDEN İSTİSMAR YAPAN ÇEVRELER VAR

19.09.2022 16:10

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı açılış töreninin ardından Konya Valiliği'nin düzenlediği 19 Eylül Gaziler Buluşması'na katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı açılış töreninin ardından Konya Valiliği'nin düzenlediği 19 Eylül Gaziler Buluşması'na katıldı. Bakan Bozdağ burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

'Maalesef zaman zaman şehit ve gazilerimiz üzerinden istismar yapan çevreler de var. Bunu da görüyor, bundan da fevkalade üzülüyoruz. Eğer bir ülkenin evlatları; vatanları, milletleri, devleti ve bayrakları için mücadele etmekten vazgeçerlerse, şehit olmayı, gazi olmayı gerektiğinde en büyük şeref, en büyük rütbe olarak görmekten vazgeçerlerse, o zaman ayakları altında basacak bir toprak gölgesinde özgürce yaşayacağı bir bayrak, mensubu olmaktan onur duyacağı bir millet, vatandaşı olmaktan şeref duyacağı bir devleti olmaz. Allah kimseyi vatansız, milletsiz, devletsiz ve bayraksız etmesin. Bugün dünyanın dört bir yanında huzur, istikrar ve güven ortamını kaybetmiş nice ülke var. İşte yanı başımızda Suriye, yanı başımızda Irak, Libya, öte yandan Afganistan, Ukrayna. Görüyorsunuz huzur, istikrar, güven ve barış ortamı yok. Vatanını terk eden, kaçmak zorunda kalan başkalarına sığınmak zorunda kalan milyonlarca masum insan. Onun için Türk milleti ağzından düşürmediği güzel bir dua yapar. Ben de o duayı burada bir kez daha tekrar etmek isterim. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Allah bu devleti ve bu aziz milleti kıyamete kadar hür bir hakim ve bağımsız inşallah var etsin.'

'TÜRK MİLLETİ BİR VE BERABER OLDUĞUNDA AŞAMAYACAĞI GÜÇ YOKTUR'

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle tamamladı:

'Türk Milleti'nin vatana, millete, devlete, bayrağa, dine ve manevi değerlerine bağlılığını zedelemek isteyenler zaman zaman şehitlerimize, zaman zaman gazilerimize, zaman zaman şehitlik ve gazilikle ilgili inançlarımıza da dil uzatmaktan maalesef geri durmuyorlar. Biz biliyoruz ki şehitler ölmez. Onlar 'Allah indinde' diridir. Rabbim onları kendince rızıklandırır, nimetlendirir. Şehitliğin ölümsüzlük olduğunu ve ölmediğini, 'Allah indinde' şereflerin en büyüğüne nail olduğunu bilen bir milletin, bir devletin evlatlarını kim durdurabilir' Kimse durduramaz. Onun için de bu değerlere maalesef bazen bilerek, bazen de bilmeyerek, bazen de değerin, kıymetinin değerini takdir etmeyerek saldıranları da buradan kınamak isterim. Şehitlerimiz bu milletin manevi ordusudur. Gazilerimiz bu milletin güçlü bir ordusudur. Zaten ordu milleti olan Türk milleti, vatan ve millet ruhuyla hem terörle hem de diğer Türk milletinin topraklarında, varlığında gözü olanlarla mücadelede kararlıdır. Allah'ın izniyle bugüne kadar nasıl mücadele ettikse, bundan sonra da milletimizle beraber aynı ruhla mücadele edeceğiz. Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında yekvücut olan Türk milleti, yedi düvele ne yaptı? Anadolu'dan kovdu ve bağımsızlığı kazanan yeni bir anlayışla yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Aradan geçen yaklaşık yüzyıl sonra bu sefer 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sırasında Türk milleti bu sefer Cumhurbaşkanımızın çağrısına uydu, arkasında yekvücut oldu, FETÖ'nün hem alçaklarına hem de onun yularını tutan ülke ve güçlere karşı büyük bir zafer kazandı. Hem darbecileri hem darbecilerin yularını elinde tutanları halk ezip geçti. Bunlar da gösteriyor ki Türk milleti bir ve beraber olduğunda birlikte yürekleri aktığından, birlikte aynı hedefe koştuğunda yenebileceği güç aşamayacağı engel yoktur.? (DHA)

KONYA/DHA

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Kaynak: DHA

Konya Valiliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BAKAN BOZDAĞ: ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ ÜZERİNDEN İSTİSMAR YAPAN ÇEVRELER VAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN BOZDAĞ: ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ ÜZERİNDEN İSTİSMAR YAPAN ÇEVRELER VAR - Son Dakika
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