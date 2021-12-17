Üye Girişi
Bakan Çavuşoğlu "Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu "Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak"

17.12.2021 10:21
Bakan Çavuşoğlu "Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kalkınma ve refah yolunu Afrikalı dostlarımızla birlikte yürümek, işbirliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kalkınma ve refah yolunu Afrikalı dostlarımızla birlikte yürümek, işbirliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Bakanlar oturumunda konuştu.

Salgına rağmen zirveye yoğun katılım gerçekleşmesinden dolayı memnun olduklarını söyleyen dolayı Bakan Çavuşoğlu, "2008'deki ilk zirvemize 6 devlet ve hükümet başkanı, 2014'deki ikinci zirvemize 7 devlet başkanı katılmışken, bu zirvede 16 devlet ve hükümet başkanını ağırlıyoruz. 26'sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanı da zirve vesilesiyle İstanbul'da misafir ediyoruz. Yüksek katılım aslında Afrika ile bağlarımızın geldiği noktanın göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek"

Bu yılki zirvenin temasının "Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Kalkınma ve refah yolunu Afrikalı dostlarımızla birlikte yürümek, işbirliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek. Bizim Afrika ile ilişkilere bakışımız stratejiktik, uzun vadelidir. Cumhurbaşkanımız 30 Afrika ülkesine 50 ziyaretle Afrika'yı en fazla ziyaret eden liderlerden biridir. Kültür, Sağlık, Milli Eğitim, Savunma başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız, TİKA, Diyanet, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız sahada kalkınma çabalarına güçlü destek veriyor. THY, Türkiye Afrika arasında bir dostluk köprüsü olmakla kalmıyor Afrika'yı dünyaya bağlıyor. Türk yatırımcısı Afrika'nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor" diye konuştu.

Zirve kapsamında sağlık, tarım ve eğitim alanlarında ilgili bakanlıkların toplantılar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, zirvede önümüzdeki 5 yıla ilişkin eylem planı kabul edileceğini kaydetti.

"Kalkınma yolunu hamasetle değil icraatla yürüyeceğiz" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Bunu yaparken Türk Devletleri Teşkilatı gibi kuruluşlar ile Afrika kıtası ilişkilerinin gelişmesine için çaba sarf edeceğiz. Bu ay içinde Türk Devletleri Teşkilatı olarak Togo ve Burkina Faso'ya aşı bağışımız bu çabalarımızın sonucu. Türk Devletleri Teşkilatı olarak farklı Afrika ülkelerine 2.5 milyon doz ilave aşı ulaştıracağız".

Afrika'da barış ve istikrarın tesisi için çabaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede Afrika'ya desteğimiz arttırarak sürdüreceğiz. Bu vesile ile FETÖ ile mücadele yanımızda duran Afrikalı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kalıcı barışın tesisi ancak siyasi istikrar ile olur. Bu nedenle seçilmiş iktidarların şiddet yoluyla el değiştirmesine karşı olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Hamdolsun tarihimizde sömürgecilik lekesi olmaya ülkeyiz. Afrika'yı az gelişmişlikle, iç savaşlarla, darbelerle anan bu kısır döngünden çıkmayacağını iddia eden çevrelere inat birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz Afrika'ya inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Afrika, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu 'Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:24 Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!
10:23 Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik
10:19 Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak
10:16 Sıra memur zammında! "Ek zam ve refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmeli!"
10:15 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı
10:13 Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak
10:10 A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor
10:03 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı
09:54 Son Dakika: Meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yaptı!
09:53 Meğer o da asgari ücretliymiş! Doğu Perinçek canlı yayında açıkladı
Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar tartışma yarattı! Kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeyecek         
10:28
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak         
10:14
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 10:34:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu "Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement