Bakan Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi'nin açılışı için Cenevre'ye gidiyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi'nin açılışına katılmak için Cenevre'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığından, Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi'nin Açılış Törenine Katılımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın Bakanımız, 8 Kasım 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin Cenevre Ofisi'nin açılış törenine katılacaktır. Tören, Sayın Bakanımızın yanısıra İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'un katılımıyla gerçekleştirilecektir. Medeniyetler İttifakı Girişimi, ülkemiz ile İspanya'nın öncülüğünde ve BM Genel Sekreteri'nin himayesinde 2005 yılında kurulmuştur. Girişimin amacı, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi uluslararası barış ve güvenliğin yanısıra toplumsal huzura yönelik tehditlerle mücadele etmektir. Sayın Bakanımız, Cenevre'yi ziyareti vesilesiyle ikili temaslar da gerçekleştirecektir" denildi.