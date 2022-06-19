- Bakan Çavuşoğlu, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü

PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ayrıca Kosovalı halkla sohbet edip daha sonra Sinan Paşa Camii'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından şehrin sokaklarında gezintiye çıktı. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Çavuşoğlu daha sonra Sinan Paşa Camii'ni ziyaret etti.